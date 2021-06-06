Сотовый оператор Киевстар запустил топовый тарифный план, о котором все давно мечтали

Сотовый оператор Киевстар запустил топовый тарифный план «Вкусный», о котором все давно мечтали. Интересно, что этот пакет действует не по всей Украине.





Преимущества плана

Стоимость этого тарифного пакета составляет 100 гривен за четыре недели. Условия данного пакета следующие:

20 гигабайт Интернета

Безлимитные звонки на номера абонентов «Киевстар»

300 минут для звонков на номера Италии, Польши, России, Германии и Чехии. Также есть возможность набирать номера других украинских мобильных операторов и стационарных телефонов

Возможность не делать дополнительную оплату при подключении к Star Guard Lite

Но по истечении четырех недель мобильный Интернет предоставляется ежедневно в размере 10 пакетов по 100 мегабайт, а звонки на иные мобильные и стационарные телефоны тарифицируются по таксе 3 грн за пакет 1,50 грн за минуту соответственно.

Как подключиться к такому тарифу

Чтобы стать обладателем пакета «Вкусный »от« Киевстар »в собственном смартфоне нужно обзавестись соответствующим стартовым пакетом, который можно приобрести в фирменных магазинах компании или в других торговых точках, где продают такие пакеты, гаджеты и другое оборудование.



Действующие абоненты« Киевстар »могут использовать комбинацию цифр 477 * 1 либо зайти на портал «Мой Киевстар» и следовать инструкциям системы. Интересно, что для активации данного тарифа нужно иметь достаточное количество денег на счете.

Стоит отметить, что при переходе на такой тарифный план плата взимается сразу, если на счету присутствует нужная сумма. Каждые четыре недели пользователям начисляется пакет стоимостью 100 гривен. Но при нехватки денег активируется дневный пакет за 10 грн.

Ранее стало известно, что «Киевстар» начал использовать мобильное приложение «Дія» для контрактных абонентов. Физические лица смогут использовать электронные версии документов, чтобы идентифицироваться в фирменных магазинах оператора. Такая инновация начала работать уже с 1 июня этого года.