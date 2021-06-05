Сотовый оператор «lifecell» запустил потрясающий тарифный план, которому совершенно нет равных

Популярный украинский сотовый оператор «lifecell» решил вновь порадовать клиентов. Компания запустила потрясающий тарифный план, которому совершенно нет равных.
Главные преимущества нового пакета от «lifecell»
- Безлимитный Интернет
- Возможность бесплатной раздачи Интернета с помощью гаджетов.
- Абонентам предоставляется 1500 минут для звонков на все без исключения украинские номера. То есть можно звонить как на «Лайф», так и на номера других мобильных операторов, а также на стационарные номера. Но когда эти минуты закончатся, абоненту начисляется безлимит.
- Абоненты, зарегистрированные в сети и абоненты, воспользовавшиеся услугой переноса номера, могут получить специальную цену.
- Абоненты могут воспользоваться акциями и бонусами марки Fishka.
- На тарифном плане доступна технология eSim.
Интересно, что при таких условиях абоненты должны платить только 150 гривен за четыре недели.
Для активации этого тарифа новые клиенты должны сделать следующее:
- Посетить в фирменные торговые точки lifecell или заказать в интернет-магазине «Лайфа» стартовые пакеты «Свободный Лайф» и «Универсальный».
- Произвести активацию симки. Для этого следует сделать простой звонок на произвольный номер либо перейти на веб-страницу.
Интересно, что приобретя новый пакет, не нужно платить 150 грн для того, чтобы условия были приняты – стоимость четырех недель включена в стоимость пакета.
Украинцам, которые стали владельцами пакета «Универсальный», стоит подключить тариф «Свободный Лайф» любым подходящим способом:
- Зайти в личный профиль на сайте my.lifecell.com
- Набрать специальную комбинацию * 141 #
- Воспользоваться порталом s.lifecell.ua/sp
- Позвонить по бесплатному номеру 5433.
Получается, что за 150 гривен клиентам «lifecell» доступен для пользования очень интересный тарифный план, предусматривающий условия, которым нет равных в Украине. Владельцы этого тарифа смогут воспользоваться безлимитным Интернетом и 1500 минут на звонки на номера «Лайф», других операторов и номера стационарных телефонов.
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