В Украине вводятся новые деньги: описание и подробности

Представители Национального банка Украины сообщают о введении в обращение новой денежной единицы – памятной монеты номиналом в одну гривну. Данная монета выпущена в ограниченном тираже и представляет интерес для коллекционеров и нумизматов.





Зачем и когда будет доступна денежная единица

На данный момент новую монету уже можно получить и использовать – она ​​введена в обращение 17 мая и уже курсирует на рынках. Стоит заметить, что это памятная денежная единица, не создана для повседневного использования – ее выпустили ограниченным тиражом, который на данный момент насчитывает всего 500 единиц. Внешне она частично скопирована из старой доброй гривневой монеты образца 2004 года, на которой изображен Владимир Великий.

Согласно заявлениям представителей Национального банка Украины, изделие было выпущено в память Владимира Великого – Киевского князя, создателя средневековой европейского государства Украина, выдающегося политического и государственного деятеля. Монета золотая, в ее основу положен драгоценный металл 999,9 пробы, его содержится в изделии 15,55 г. Монета достаточно велика – ее диаметр составляет 25,0 мм.

Согласно задумке НБУ, данная денежная единица будет интересна в первую очередь:

ценителям редкости;

нумизматам;

банковским организациям;

объединением коллекционеров.

Приобрести монету можно будет на электронных аукционах, так что в свободной торговле ее найти вряд ли удастся. Первая монетка была уже разыграна на подобном мероприятии, продажа состоялась в день выпуска изделий – 17 мая.