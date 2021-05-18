Виявлена ​​рідкісна копійка, за яку заплатять 21 тисячу гривень

Нещодавно сталася досить захоплююча подія для власника старовинних монет номіналом 15 копійок та 10 копійок. Чому? Все через те, що чоловік вирішив розмістити ці монети на аукціоні, обидві вони 1992 року випуску, і в результаті за них було отримано захмарні гроші. Додається, що 15 копійок було продано за 21 тисячу гривень, а 10 копійок успішно продалися за 12,5 тисяч гривень.





Ці дані було взято напряму з аукціону Violity, але окрім цього повідомляється ще й про те, що 15 копійок було виготовлено з магнітної сталі, а також вона була випущена однією із перших, на ній є спеціальний розріз. В свою чергу, саме це її виділяє з-поміж інших, а монети, які було випущено пізніше, в цьому плані значно відрізняються.

Дорогими бувають не лише старовинні монети

Слід відзначити, що на сьогоднішній день багато людей, які зацікавлені в колекціонуванні монет, готові заплатити неймовірно великі кошти не лише за якісь старовинні монети з попередніх століть, але ще й за сучасні. Але є одна вимога – монета має бути не така, як всі інші. Як приклад, вона може мати на собі будь-який недолік, який з’явився ще в момент виготовлення.

Таким прикладом може виступити навіть монета 2008 року випуску номіналом в 10 копійок, але вона має бути з яскраво вираженим недоліком, який буде виділяти її з-поміж інших. За такий екземпляр колекціонери готові заплатити більш ніж 250 тисяч гривень.

На даний момент саме таку ціну озвучено на багатьох аукціонах за ось таку монету з недоліками.