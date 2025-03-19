Хек и минтай: что общего и отличия между этими самыми популярными в Украине видами рыбы
Рыба – это один из самых полезных продуктов питания, который содержит множество разнообразных питательных веществ. Регулярное потребление блюд из рыбы положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе и функциях мозга, а также существенно снижает риск заболеваний глаз.
Наиболее популярными и доступными в Украине считаются хек и минтай. Оба этих вида являются представителями семьи тресковых и имеют много общих черт. Однако путать их все же не стоит. Подробнее о характерных особенностях обоих сортов рыбы рассказала в своем Instagram диетолог Анна Станциер.
Чем полезен хек?
Эта морская рыба, по словам госпожи Анны, не только очень вкусная и питательная, но и чрезвычайно полезная. В частности, в ней содержится чуть ли не половина таблицы Менделеева – кальций, магний, цинк, медь, железо, натрий, марганец, никель, кобальт, хлор, а также йод.
Что касается витаминов, то их здесь тоже не хватает – A, C, E, D, B и даже PP. Не стоит забывать и о значительном содержании белка и Омега-3, которые превращают хек в настоящий суперфуд.
Чем «богат» минтай?
Минтай также содержит в себе много полезных веществ, в частности витаминов и микроэлементов, которые поддерживают функции человеческого организма и оздоравливают его. В этом сорте рыбы много витаминов группы A и B, жирных кислот Омега-3, легкоусвояемого белка и самых разнообразных минеральных веществ, среди которых фосфор, хром, железо, медь, магний и кальций. Кроме того, мясо минтая содержит аскорбиновую кислоту, которая значительно укрепляет иммунитет.
Топ-3 отличия между хеком и минтаем
Несмотря на ряд общих черт, таких как принадлежность к одной семье – тресковым, а также доступную цену, между этими двумя сортами рыбы есть по меньшей мере 3 существенных отличия.
1. Вкус мяса
- У хека мясо сочное и нежное, при этом имеет довольно нейтральный вкус.
- Минтай имеет более маслянистую текстуру, кроме того, ему присущи четко выраженные вкусовые нотки.
2. Способ приготовления
- Хек чаще всего готовят на гриле или на пару, а также тушат.
- Минтай лучше всего подходит жареным или запеченным в духовке, а также как начинка для пирогов.
3. Популярность
- Хек является довольно популярной рыбой и широко используется в кухнях многих стран мира.
- Минтай менее известен, однако считается чуть ли не ключевым продуктом в некоторых региональных кухнях.
В целом оба этих вида морской рыбы являются частыми гостями на столах украинцев, ведь они чрезвычайно вкусные и простые в приготовлении, к тому же доступные даже для представителей самых малообеспеченных слоев населения.
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