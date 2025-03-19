Хек и минтай: что общего и отличия между этими самыми популярными в Украине видами рыбы

Рыба – это один из самых полезных продуктов питания, который содержит множество разнообразных питательных веществ. Регулярное потребление блюд из рыбы положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе и функциях мозга, а также существенно снижает риск заболеваний глаз.

Наиболее популярными и доступными в Украине считаются хек и минтай. Оба этих вида являются представителями семьи тресковых и имеют много общих черт. Однако путать их все же не стоит. Подробнее о характерных особенностях обоих сортов рыбы рассказала в своем Instagram диетолог Анна Станциер.

Чем полезен хек?

Эта морская рыба, по словам госпожи Анны, не только очень вкусная и питательная, но и чрезвычайно полезная. В частности, в ней содержится чуть ли не половина таблицы Менделеева – кальций, магний, цинк, медь, железо, натрий, марганец, никель, кобальт, хлор, а также йод.

Что касается витаминов, то их здесь тоже не хватает – A, C, E, D, B и даже PP. Не стоит забывать и о значительном содержании белка и Омега-3, которые превращают хек в настоящий суперфуд.

Чем «богат» минтай?

Минтай также содержит в себе много полезных веществ, в частности витаминов и микроэлементов, которые поддерживают функции человеческого организма и оздоравливают его. В этом сорте рыбы много витаминов группы A и B, жирных кислот Омега-3, легкоусвояемого белка и самых разнообразных минеральных веществ, среди которых фосфор, хром, железо, медь, магний и кальций. Кроме того, мясо минтая содержит аскорбиновую кислоту, которая значительно укрепляет иммунитет.

Топ-3 отличия между хеком и минтаем

Несмотря на ряд общих черт, таких как принадлежность к одной семье – тресковым, а также доступную цену, между этими двумя сортами рыбы есть по меньшей мере 3 существенных отличия.

1. Вкус мяса

У хека мясо сочное и нежное, при этом имеет довольно нейтральный вкус.

мясо сочное и нежное, при этом имеет довольно нейтральный вкус. Минтай имеет более маслянистую текстуру, кроме того, ему присущи четко выраженные вкусовые нотки.

2. Способ приготовления

Хек чаще всего готовят на гриле или на пару, а также тушат.

чаще всего готовят на гриле или на пару, а также тушат. Минтай лучше всего подходит жареным или запеченным в духовке, а также как начинка для пирогов.

3. Популярность

Хек является довольно популярной рыбой и широко используется в кухнях многих стран мира.

является довольно популярной рыбой и широко используется в кухнях многих стран мира. Минтай менее известен, однако считается чуть ли не ключевым продуктом в некоторых региональных кухнях.

В целом оба этих вида морской рыбы являются частыми гостями на столах украинцев, ведь они чрезвычайно вкусные и простые в приготовлении, к тому же доступные даже для представителей самых малообеспеченных слоев населения.