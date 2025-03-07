В украинских школах откажутся от «советского» наследия: чего не будет уже в этом году

Как недавно стало известно, с 2025 года украинским школьникам больше не будут вручать золотые и серебряные медали за исключительно успешное окончание учебы. Эта новость была озвучена еще в феврале, однако настолько потрясла украинцев, что в комментариях под соответствующим постом в Facebook до сих пор не утихает дискуссия. Как теперь будут отмечать высокие достижения учеников и почему новость об отказе от медалей так возмутила общественность?

Как в дальнейшем будут награждать исключительно успешных выпускников?

Школьников, которые достигли значительных высот в учебе, теперь не будут награждать купленными за госсчет золотыми и серебряными медалями. Вместо этого они будут получать свидетельства с отличием.

Кроме того, в Министерстве образования и науки предложили вручать особенно старательным выпускникам похвальные листы, или же использовать другие моральные и материальные формы поощрения. Об этом также было сообщено в посте на официальной странице ведомства в Facebook.

Кто будет иметь право награждать школьников за успехи в учебе?

В МОН также рассказали, кто сможет отмечать достижения учеников и вручать им различные виды наград, грамоты или материальные подарки. Такое право будут иметь:

образовательные учреждения;

органы местного самоуправления и государственной власти;

общественные объединения;

физические и юридические лица.

То есть фактически каждый желающий сможет по своей инициативе отметить старания школьников в процессе получения образования.

Как в МОН обосновали отказ от медалей?

В Министерстве образования и науки Украины свое решение объяснили тем, что от системы награждения достижений учеников с помощью медалей слишком «веет советчиной». Кроме того, наличие или отсутствие такой медали не повышает шансы на поступление в высшее учебное заведение. В то же время изготовление медалей каждый год обходится государству в круглую сумму.

Дискуссии на тему отказа от медалей не утихают?

В комментариях под постом о отмене системы награждения достижений учеников с помощью медалей до сих пор продолжается дискуссия. Некоторые пользователи крайне возмущены таким решением МОН, подчеркивая, что некоторым школьникам нововведение просто разбило многолетние мечты. Мол, дети с 1-го класса шли к этой награде, старательно учились, а в результате так и не получат заветной медали. Однако решение уже принято и в настоящее время нет никаких существенных аргументов в пользу его отмены.