Xiaomi 15 Ultra розібрали на відео до презентації

Напередодні офіційної презентації Xiaomi 15 Ultra компанія вирішила опублікувати відео розбирання суперфлагмана, показавши його конструкцію і вражаючі камери.

Головна особливість смартфона – перископічна телефотокамера на 200 Мп із сенсором Samsung ISOCELL HP9. Раніше такий самий використовувався у vivo X100 Ultra. Камера захищена 24-шаровим склом з відбивною здатністю всього 1,5%, що знижує відблиски і підвищує стійкість до подряпин.

Основна камера знову отримає 1-дюймовий сенсор на 50 Мп для максимальної якості зйомки.

Очікується, що Xiaomi 15 Ultra встановить нові стандарти мобільної фотографії та продуктивності. А як воно буде насправді, ми дізнаємося вже зовсім скоро.