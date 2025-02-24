iPhone 17 Pro Max може виглядати саме так

Авторитетний інсайдер Сонні Діксон опублікував передбачуваний рендер iPhone 17 Pro Max, що демонструє значну зміну дизайну, включно з оновленим блоком камер. Він отримав зображення від виробника чохлів.

На рендері також представлений новий чохол MagSafe, адаптований під оновлену форму пристрою. Головна зміна – нове компонування камери. На відміну від попередніх моделей, спалах, мікрофон і датчик LiDAR тепер розташовані окремо від трьох основних лінз. Такий самий дизайн камери, за чутками, з’явиться в iPhone 17 Pro. Базовий iPhone 17, ймовірно, збереже колишній зовнішній вигляд.

Якщо рендер виявиться точним, iPhone 17 Pro Max може стати найпомітнішим редизайном за останні роки. Офіційна презентація очікується у вересні.