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iPhone 17 Pro Max може виглядати саме так

GSMinfo24.02.2025
iPhone 17 Pro Max

Авторитетний інсайдер Сонні Діксон опублікував передбачуваний рендер iPhone 17 Pro Max, що демонструє значну зміну дизайну, включно з оновленим блоком камер. Він отримав зображення від виробника чохлів.

На рендері також представлений новий чохол MagSafe, адаптований під оновлену форму пристрою. Головна зміна – нове компонування камери. На відміну від попередніх моделей, спалах, мікрофон і датчик LiDAR тепер розташовані окремо від трьох основних лінз. Такий самий дизайн камери, за чутками, з’явиться в iPhone 17 Pro. Базовий iPhone 17, ймовірно, збереже колишній зовнішній вигляд.

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iPhone 17 Pro Max

Якщо рендер виявиться точним, iPhone 17 Pro Max може стати найпомітнішим редизайном за останні роки. Офіційна презентація очікується у вересні.

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GSMinfo24.02.2025
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