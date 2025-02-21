Обменник криптовалют: что это такое и как им пользоваться?

Для покупки и продажи криптовалюты необязательно регистрироваться на бирже. Достаточно зайти в какой-нибудь ТОП обменников и выбрать подходящий проект. Такие площадки удобны тем, что позволяют быстро проводить операции и не всегда требуют подтверждения личности. На некоторых сайтах даже регистрация отсутствует. Обменники редко вызывают трудности в использовании, но перед работой с ними следует учитывать некоторые особенности.

Что такое обменник криптовалют?

Обменники представляют собой сервисы, на которых покупают и продают криптовалюту за фиатные деньги. Также можно конвертировать одни активы в другие, например, DOGE в XRP. Грубо говоря, обменники – это посредники, которые берут средства у одних пользователей и переводят другим. Обычно за это предусмотрена комиссия, но иногда ее не берут. Чаще всего сделки проводят в ручном или полуавтоматическом режиме, что влияет на скорость обмена.

Как пользоваться обменником криптовалют?

Чтобы найти надежную площадку, используют специальные рейтинги или по-другому мониторинги. Они удобны тем, что позволяют отсортировать обменник по курсу, минимальной сумме и репутации. Принцип работы обменников везде практически одинаковый и состоит из 5 шагов.

Выбор активов. На разных проектах количество доступных криптовалют отличается, но в основном всегда присутствует BTC, ETH и USDT. Также нужно выбрать платежную систему, например, карту какого-нибудь банка. Создание заявки. Чтобы пользователь не потерялся, его просят ввести хотя бы минимальные данные вроде адреса электронной почты или номера телефона. Перевод средств. Пользователь должен перевести криптовалюту или фиатные деньги на указанный адрес. На этом этапе следует быть максимально осторожным, чтобы не ошибиться. Если средства отправить на неверный адрес, вернуть их не получится и обменник ничем не поможет. Ожидание подтверждения. Некоторые администраторы не ждут окончательного перевода от блокчейна. Достаточно увидеть 1-2 подтверждений сети. Также средства часто проверяют по AML, чтобы предотвратить использование грязных денег. Получение перевода. При выполнении всех условий через определенное время на карту или в криптовалютный кошелек поступят средства. Срок получения зависит не только от обменника, но также от сети или банка.

Иногда встречаются обменники, которые предлагают очень выгодный курс. Например, покупку ETH за 2500 долларов, когда везде он торгуется по 2800. Это должно сразу настораживать, но лучше проверить наличие проекта на сайтах рейтингов. Может быть, удалось найти самый выгодное предложение.

Заключение

Пользоваться обменниками очень просто. Достаточно выбрать активы для покупки или продажи и отправить заявку. В основном площадки отличаются количеством активов и способами оплаты. Найти надежный обменник можно на мониторингах. Если же проекта нет в списках, в большинстве случаев это говорит о его ненадежности.