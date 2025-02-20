П’ять моделей взуття, які будуть на піку популярності весною 2025 року

Мода на взуття у 2025 році буде яскравою та різноманітною. Навесні будуть популярні як футуристичні моделі з інноваційним дизайном, так і класика, що повертається з новим звучанням. Ми підготували добірку наймодніших трендів, які вже з’явилися на подіумах і впевнено увійдуть у повсякденне життя.

Кросівки та балетки в одному

Минулого року Дж. Ватанабе у співпраці з New Balance представив незвичайне поєднання кросівок і лоферів, яке викликало справжній фурор у модній індустрії. У 2025 році тренд продовжить набирати популярність. Puma вже анонсувала модель Speedcat Ballerina, яка поєднує в собі спортивність та елегантність. Цей стиль став справжньою знахідкою для модників, яким подобається незвичайне поєднання зручності та витонченості.

Модні Мері Джейн

Туфлі Mary Jane залишаються на п’єдесталі популярності, але у 2025 році вони стануть більш мінімалістичними. Ці балетки без підборів будуть виконані в строгих відтінках, таких як бежевий і коричневий, і чудово поєднуватимуться зі штанами та спідницями.

Сабо: повернення класики

Взуття, що нагадує сабо, знову в тренді. У 2025 році ми побачимо моделі з платформами і дерев’яними підошвами, а також більш витончені версії без підошви. Сабо в поєднанні з легким літнім стилем ідеально підійдуть для міських вулиць і пляжних прогулянок. Особливо популярними будуть моделі від бренду UGG.

Масивні туфлі

Сліпони, мокасини та туфлі-дербі на товстих підошвах домінуватимуть у весняних колекціях. Ці моделі підійдуть для будь-якої вечірки, поєднуючи в собі комфорт і стиль. Що масивнішою буде підошва, то трендовіший вигляд матимуть туфлі. Чорний колір, ефектні пряжки та цікаві візерунки додадуть шарму будь-якому образу.

Кросівки для скейтбордингу

Кросівки, натхненні стилем скейтбордингу, знову в моді. Однотонні моделі з м’якою підошвою і низьким вирізом стали улюбленими вуличними взуттєвими трендами. Навіть культові Gazelle від Adidas отримають нові яскраві забарвлення.

Навесні 2025 року ці п’ять моделей взуття будуть на піку популярності, і вони точно не залишать вас байдужими.