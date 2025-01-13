Как сэкономить на электричестве более 400 грн в месяц: нужно одно «волшебное» устройство

Недавнее повышение тарифа на электроэнергию заставило украинцев активно искать способы экономии на этом энергетическом ресурсе. И такой способ нашелся. Установив один простой прибор, потребители могут уменьшить свои счета на более чем 400 грн, потребляя то же количество киловатт, что и раньше.

Какой прибор поможет сэкономить на электричестве?

Чтобы платить за свет как минимум на треть меньше, нужно всего лишь установить двухзонный счетчик. Такой счетчик работает по принципу «день-ночь», благодаря чему за использованную в ночные часы электроэнергию потребитель платит по сниженной тарифу. Вот как это работает:

с 7:00 до 23:00 – стоимость 1 кВт-часа составляет 4,32 грн;

с 23:00 до 7:00 – 1 кВт-час стоит 2,16 грн.

При наличии такого счетчика семья из 3-4 человек, которая в месяц потребляет около 300 кВт-час, вполне может сэкономить 430 грн и даже больше, используя как минимум 200 кВт-час в ночное время. Этого легко достичь, если включать наиболее энергоемкие устройства, такие как стиральная машина, посудомоечная машина, бойлер и т.д., только с 23:00 до 7:00.

Как перейти на двухзонный счетчик?

Чтобы перейти на оплату света по двойному тарифу, недостаточно просто купить новый счетчик и установить его. Нужно выполнить следующие шаги:

Подать заявление к своему поставщику с просьбой изменить тарифный план. Для этого нужен паспорт, идентификационный код и действующий договор на поставку электроэнергии. Заплатить за установку счетчика (около 700 грн) и получить от поставщика список сертифицированных устройств. Купить двухзонный счетчик. Его стоимость сейчас составляет от 2000 до 3000 грн. Снова обратиться к своему поставщику и вызвать мастера, который демонтирует старый и установит новый счетчик. При этом обязательно проследите, чтобы мастер предоставил акт о выполненной им работе.

После этого оплата за свет начнет начисляться по новому тарифу, а счет, который придет в следующем месяце, приятно удивит.