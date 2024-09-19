Переход на зимнее время в 2024 году: нужно ли украинцам все еще переводить часы

В этом году в Украине в последний раз переведут часы на зимнее время. Инициатива об отмене перехода на «летнее» и «зимнее» время, которую обсуждали уже не один год, 16 июля наконец была принята Верховной Радой. Поэтому в конце октября 2024 года украинцы еще раз переведут стрелки на час назад и навсегда оставят эту традицию в прошлом.

Когда переводить часы?

Новость о долгожданном отходе от устаревшей советской догмы сообщил представитель фракции Голос Ярослав Железняк. По его словам законопроект №4201 поддержал 261 депутат. А это означает, что с 2025 года украинцы больше не будут переводить часы ни на «летнее», ни на «зимнее» время.

Зато в последнее воскресенье октября украинцам все же придется еще раз вмешаться в течение времени. В ночь с 26-го на 27-е октября, а именно в 4:00 по киевскому времени, часы нужно будет перевести на 1 час назад. Таким образом украинцы отдадут последнюю дань правилу, которого придерживались годами.

Как привыкнуть к «новому» времени?

Чтобы переход на «зимнее» время не повлиял на ваше самочувствие и график сна, стоит принять во внимание несколько советов:

Подготовьтесь к смене времени заранее. Начните раньше ложиться спать и просыпаться хотя бы за неделю до дня перевода часов;

Держите под контролем свой график сна. Старайтесь ложиться в постель и вставать примерно в одно и то же время. Исключения не стоит делать даже в выходные;

Больше гуляйте и проводите время на улице, особенно днем. Естественный свет положительно влияет на биоритмы, помогая в их стабилизации;

Не пейте напитков с кофеином и меньше пользуйтесь смартфоном и другими электронными устройствами перед сном. Иначе вам будет трудно заснуть, а просыпаться вы будете уже уставшим и обессиленным.

В целом перевод часов на 1 час назад не нанесет значительного вреда вашим биоритмам и здоровью в целом. Однако стоит все же позаботиться о себе и сделать этот последний переход на «зимнее» время максимально комфортным для своего организма.