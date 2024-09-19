AMD Ryzen 7 9700X порівняли з Intel Core i7-14700K в сучасних іграх

Обидва чіпи актуальні, і обидва дуже гарні для ігор. Але який більше підходить для геймерського ПК?

Чіпи тестувалися на ПК із флагманською відеокартою GeForce RTX 4090 і 32 ГБ оперативної пам’яті формату DDR5. Роботу Ryzen 7 9700X і Core i7-14700K порівняли як з Windows 11 23H2, так і з Windows 24H2.

На ПК з Windows 11 24H2 у Core i7-14700K перевага в 3%. З Windows 11 23H2 йдеться вже про 5%. Таким чином, встановлення свіжої версії ОС вкрай бажане.

Також було проведено заміри Core i7-14700K з Windows 11 24H2 і Windows 11 23H2. З новою версією ОС приріст продуктивності склав 3%.

Який процесор купити для ігор? Ні той ні інший. Краще розглянути придбання Ryzen 7 7700X, який суттєво дешевший.