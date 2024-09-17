Украинцев снова заставляют платить налог на недвижимость: сколько на этот раз

Осенью 2024 года некоторым украинцам в очередной раз придет извещение от налоговой об уплате налога на жилье. Речь о специальном налоге на «лишние квадратные метры». Уплатить его будут вынуждены граждане, у которых площадь квартиры или дома превышает определенную установленную государством норму.

Кто будет платить налог на «лишние метры»?

Как отметили в Главном управлении ГНС в Одесской области, заплатить налог на жилье в 2024 году придется украинцам, которые:

владеют квартирами площадью более 60 кв. м;

домом, просторнее 120 кв. м.

Сколько придется заплатить?

В 2024 году налог на дополнительные метры украинцам начисляют за 2023 год. Поэтому ставка налога исчисляется с учетом минимальной зарплаты по состоянию на 1 января прошлого года, а именно 6 700 грн.

По формуле сумму минималки нужно умножить на 1,5%. В результате получаем налоговую ставку в размере 100,5 грн за 1 кв. м сверхурочной площади. Например если вы владеете квартирой площадью 64 квадратных метра, то заплатить придется 100,5Х4=402 грн.

Чтобы рассчитать сумму налога можно также воспользоваться специальным калькулятором на сайте Государственной налоговой службы Украины. При этом следует помнить, что владельцам квартир площадью более 300 кв. м и домов более 500 кв. м придется заплатить на 25 000 грн больше.

Кому не надо платить налог на недвижимость?

Согласно пункту 266.4 статьи 266 Налогового кодекса Украины от налога на недвижимость освобождаются лица, которые:

владеют одной или несколькими квартирами, площадь которых меньше 60 кв. м;

одним или несколькими жилыми домами площадью до 120 кв. м;

несколькими объектами жилой недвижимости различного типа общей площадью до 180 кв. м.

После получения уведомления от налоговой, уплатить налог на «лишние метры» нужно не позднее чем через 60 дней. В противном случае налогоплательщику могут начислять пеню или даже штраф.