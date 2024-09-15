В Украине популярный овощ продают втридорога: не каждый сможет себе позволить

В Украине в 2024 году зафиксировали рекордную цену на один из самых популярных овощей. Таким дорогим этот продукт не был уже около 7 лет. Всему виной чрезвычайно жаркое лето с малым количеством осадков.

Овощем, который этим летом шокировал своей стоимостью украинцев, стал огурец. Обычно летом огурцы стремительно дешевеют. Климат в Украине является достаточно благоприятным для выращивания этого популярного овоща, поэтому в пик сезона он стоит копейки.

Но не в этом году. Из-за засушливого и очень жаркого лета урожай огурцов был критически низким. Поэтому украинцы, которые в августе обычно закупались огурцами для консервации, в этом году вынуждены несколько раз подумать прежде чем приобрести хоть килограмм этого овоща.

Из-за неблагоприятных погодных условий огурцов, выращенных на открытом грунте, сейчас почти нет в продаже. Большинство огурцов, которые мы видим на рынках и прилавках супермаркетов, тепличные. Цены же на них, которые и летом были не маленькими, только за последнюю неделю взлетели почти на 35%. Сейчас стоимость килограмма огурцов составляет от 45 грн до 60 грн.

Но эксперты утверждают, что и тепличных огурцов украинцам хватит ненадолго. Их урожай также сейчас начал стремительно сокращаться из-за резкого снижения температуры. Поэтому можно утверждать, что 60 грн – это еще не предел. Вполне возможно, что уже через несколько недель огурцы подорожают еще на 10 грн, а то и на 20 грн.

Составить конкуренцию огурцу по цене сейчас может только чеснок. Этот овощ тоже этим летом изрядно удивил украинцев своей стоимостью и по праву заслужил звание самого дорогого на украинском рынке. Чтобы приобрести килограмм чеснока украинцам сегодня нужно выложить более 100 грн. Поэтому наслаждаться борщом с чесноком этой осенью сможет себе позволить далеко не каждый украинец.