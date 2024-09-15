Украинцам пообещали повышение зарплат на 20%: когда это произойдет

В Украине в 2025 году существенно повысятся зарплаты. Такой прогноз озвучил Кабинет министров. По мнению чиновников отечественные предприятия вынуждены будут увеличить вознаграждение работников, чтобы мотивировать их к трудоустройству. Ведь из-за миграции населения в Украине сейчас наблюдается ощутимый дефицит квалифицированных кадров.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2025 год, рост частного потребления, который наблюдается со 2-го квартала 2023 года и положительно влияет на ВВП, тесно связан с повышением заработных плат украинцев. В свою очередь увеличение заработных плат вызвано дефицитом квалифицированных работников и усилением конкуренции между работодателями.

Тенденцию к росту зарплат в Украине подтверждают и статистические данные. В частности, с 1-го квартала 2023-го до 1-го квартала 2024-го года средняя зарплата украинцев повысилась на 22,5%, достигнув 18 903 грн. А если сравнить среднюю зарплату по состоянию на 2-й квартал 2023-го и аналогичный период 2024 года – прирост составляет 22,1% год, до 20 964 грн.

Чиновники утверждают, что с такими темпами роста средний показатель дохода украинца в 2024 году будет составлять около 20 581 грн. В прошлом же году украинцы зарабатывали в среднем 17 442 грн.

Что же касается 2025 года, то по прогнозу правительства среднемесячная зарплата в Украине увеличится до 24 389 грн. Таким образом ее номинальный размер вырастет на 18,5%. Но самая приятная новость в том, что реальный размер доходов украинцев увеличится на 8,1%. То есть зарплата перегонит инфляцию и граждане буквально почувствуют повышение своего уровня жизни.

В Кабмине подчеркнули, основной причиной роста уровня зарплат является борьба отечественных предприятий за квалифицированных работников, которых из-за массовой миграции в Украине осталось не так уж и много. Это новые условия деятельности, к которым, по словам чиновников, украинские работодатели должны постепенно привыкать.

Именно повышение экономической активности является ключом к увеличению количества рабочих мест и преодоления одной из самых больших проблем страны – безработицы. Кстати правительстве прогнозируют, что уже в следующем году этот показатель в Украине снизится до 17,7%.