Украинцам установят «умные» газовые счетчики: они самостоятельно будут отправлять показатели поставщикам

Вскоре украинцам не придется беспокоиться о ежемесячной передаче показателей потребления газа. Ведь в их домах появятся умные счетчики, которые самостоятельно будут отправлять эти данные в газсбыт. И это не единственное преимущество учетных устройств нового поколения.

Чем отличаются «умные» газовые счетчики?

Инновационные счетчики итальянского производства Pietro Fiorentini, которые уже совсем скоро появятся в каждом украинском доме, имеют целый ряд преимуществ. Такие счетчики являются полностью автоматизированными и могут выполнять следующие функции:

передача показателей потребления поставщику;

прогнозирование потребления газа на следующие месяцы.

Таким образом потребителям не придется ежемесячно снимать показатели счетчиков и отправлять их своим газсбытам. К тому же украинцам будет легче планировать собственный бюджет зная, сколько газа они используют в следующем месяце и какую цифру увидят в квитанции.

Счетчики нового поколения работают от батареи, которую нужно будет время от времени заменять на новую. Но благодаря высокой энергоэффективности устройства покупать новую батарею придется не чаще, чем раз в несколько лет.

Какие преимущества получат газсбыты?

Новые «самостоятельные» счетчики станут удобной опцией не только для потребителей, но и для поставщиков газа. Такие устройства значительно уменьшат риск ошибок при передаче показаний, а также улучшат взаимодействие между газсбытами и бытовыми потребителями.

Сейчас над проектом автоматизированной системы учета газа, который заработает с установкой «умных» счетчиков, работают ведущие украинские компании. В частности, в проекте задействованы компания «БТК-Центр Комплект», ООО «Компания Лиана», ООО «Газпостачсервис» и даже один из крупнейших мобильных операторов страны Vodafone.

Первыми оценить работу новой системы учета газа и счетчиков Pietro Fiorentini смогут жители Винницкой области. Ведь одним из участников проекта автоматизированного учета газа является ООО «Газпостачсервис» – оператор газораспределительной системы, обслуживающий винничан.