Залишилось 7 днів: в Україні запроваджують зміни у видачі паспортів

Через 7 днів, з 19 серпня, набувають чинності значні зміни, які торкнуться багатьох українців як усередині країни, так і за її межами.

Однією з ключових змін є спрощення процесу оформлення паспорта для громадян. Незабаром українці зможуть оформити відразу два види паспортів: звичайний цивільний і біометричний. Термін оформлення цих паспортів становитиме 7 або 20 робочих днів.

Для тих, хто вибере більш швидке оформлення за 7 днів, вартість становитиме 1 816,8 гривні. Якщо немає потреби в терміновому оформленні, то 20-денний варіант обійдеться в 908,4 гривні. Крім того, з 19 серпня зміниться вартість прискореного оформлення документів: тепер паспорт можна буде отримати всього за сім робочих днів замість колишніх десяти.

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Тепер їхні паспорти видаватимуть із довічним терміном дії, що позбавить їх необхідності продовжувати кожні 10 років.

Перший паспорт можна отримати в 14 років при особистому поданні заяви. Якщо людині ще не виповнилося 14 років, заяву може подати її законний представник.

Новий закон, який набуває чинності через 7 днів, також містить положення, що дає змогу людям у разі першого звернення безоплатно отримати посвідчення біженця і тимчасовий захист.