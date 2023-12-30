6 сокровищ на елке: Глоба назвал новогодние украшения, которые притягивают удачу

Отделка новогодней красавицы волнует многих украинцев, но далеко не каждый вкладывает в него особый смысл. В основном главным критерием являются новые тренды и цвета. А вот наши предки верили, что елочные украшения должны быть особенными, что от того, какими они будут, зависит, будут ли осуществляться желания.

Оригинальный декор со смыслом

Известный астролог Павел Глоба склоняются к тому, что украшения на елку нужно выбирать с умом. В 2024 году на дереве обязательно должны быть:

Орехи и шишки. Они символизируют крепость здоровья.

Ангелочки. Если вы мечтаете о ребенке, они должны украшать елку.

Фигурка собаки. Считается символом дружбы, поэтому обязательно нужна тем, кому не хватает теплоты в отношениях с близкими людьми.

Шары золотого и серебряного цвета. Привлекут в дом деньги и достаток.

Пряники. Ими украшают елку, чтобы будущий год был сытым или уродил хороший урожай. Пряники можно заменить печеньем.

Фигурка дракона. Она является не только символом 2024 года, но и символизирует удачу и власть. Ее следует повесить тем, кто хочет карьерного роста.

Часто новогоднее дерево украшают конфеты и фрукты. Последние особенно популярны. Для того, чтобы в вашей жизни появился любимый человек или были укреплены имеющиеся отношения, используйте яблоки. Финансовую стабильность, согласно восточному календарю, привлекут мандарины – символ новогоднего настроения.

Оригами, сделанные своими руками, также помогут сбыться любым желаниям. Если они выполнены в виде кораблика, паровозика или автомобиля, вас ждут интересные путешествия и новые открытия. Если это фигурка в виде домика, вероятнее всего, что в будущем году у вас появится возможность приобрести свою недвижимость.