Пам’яті забагато не буває: вийшла перша у світі microSD-карта об’ємом 2 Тб

Великий японський виробник комп’ютерної пам’яті Kioxia представив першу microSD-карту об’ємом 2 ТБ. Це рекорд для такого маленького накопичувача.

Новинка називається Exceria Plus G2 microSDXC. За словами компанії, пристрій має найвищу щільність зберігання даних серед усіх накопичувальних пристроїв. Карта товщиною всього 1 мм вміщує в себе 16 шарів флеш-пам’яті стандарту BiCS FLASH NAND об’ємом 128 ГБ кожна.

Карта захищена від води за стандартом IPX7. Заявлена стійкість до падінь і до перепадів температури.

Картка SDXC видає 100 МБ/с на читання і 90 МБ/с на запис. У комплекті йде сама карта і SD-перехідник. Гаджет насамперед призначений для користувачів екшн-камер, які потребують багато пам’яті під час зйомки 4K-відео, однак карта сумісна і зі смартфонами.

Вартість першої microSD-карти об’ємом 2 ТБ не розкривається. Продажі новинки від Kioxia стартують на початку 2024 року. Доступна карта буде по всьому світу.