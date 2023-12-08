Украинские пенсионеры и ВПЛ могут не получить выплаты в январе 2024 года

В начале 2024 года Украина может столкнуться с проблемами в управлении социальными выплатами, сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в комментарии для Forbes.

Суть вопроса заключается в том, что американские конгрессмены могут не достичь согласия относительно предоставления финансовой помощи Украине на следующий год. Без этой помощи Украина может столкнуться с трудностями в выполнении своих социальных и гуманитарных обязательств уже в январе, хотя точная сумма дефицита не была озвучена.

Украинское правительство может ощутить дефицит около 20 миллиардов гривен на социальные расходы только в январе. При отсутствии поддержки США правительство может быть вынуждено сократить расходы и искать дополнительные средства на внутренних долговых рынках.

Что предшествовало

Такая ситуация сложилась после недавних событий, когда Сенат США заблокировал принятие важного для Украины законопроекта. Судьба законопроекта теперь зависит от двухпартийного соглашения по американо-мексиканской границе. Он предусматривает предоставление Украине прямой бюджетной поддержки в размере $11,8 млрд, из которых $3,3 млрд запланировано выделить в текущем году, а остальные – в 2024 году. Законопроект охватывает как военную, так и финансовую помощь, что подчеркивает ее важность для текущих потребностей Украины.

Напомним, что украинское правительство инициировало программу финансовой помощи, направленную на граждан, которые стремятся открыть собственный бизнес, с особым акцентом на лиц из малообеспеченных семей. По этой программе квалифицированные участники могут получить финансирование до 100 500 гривен для поддержки развития своих предпринимательских начинаний. Эту информацию подтвердили в Министерстве социальной политики Украины.