Павел Глоба назвал знаки зодиака, для которых 2024 год будет не похож на нынешний

С приближением 2024 года астрологический прогноз Павла Глобы предсказывает всем знакам зодиака год надежды и уверенности благодаря поступательному движению Юпитера. Этот космический сдвиг особенно благоприятен для Овнов, Тельцов, Близнецов и Козерогов, предлагая им шансы улучшить свою жизнь и укрепить личные связи.

Гороскоп на 2024 год под влиянием планетарных движений предусматривает значительные изменения для этих знаков. Прямое движение Меркурия в Стрельце в начале года стимулирует движение вперед к новым целям.

Овен

Год обещает возможности как для духовного, так и для физического роста. Важное астрологическое событие произойдет 14 февраля, когда Марс соединится с Плутоном в Водолее, что усилит влияние Овна на окружающих и поможет в достижении целей. Затмения в Овне в марте и апреле предвещают новые начинания, поощряя освободиться от прошлых ограничений и открыть новые главы. Переломный момент в апреле, соединение Юпитера и Урана, может принести неожиданные финансовые выгоды.

Телец

Сосредоточенные на карьере и целях, Тельцы почувствуют влияние Плутона в профессиональной сфере, начиная с января, уделяя особое внимание репутации и социальному восприятию. Лунное затмение в марте даст Тельцам возможность оживить свои повседневные дела, раскрыв потенциал и энергию. Соединение Юпитера и Урана в апреле побуждает к самовыражению и новым начинаниям, а майское выравнивание Венеры и Юпитера в Тельце может улучшить финансовые перспективы.

Близнецы

Для Близнецов этот год благоприятен для интеллектуальных и исследовательских поисков. Возвращение Плутона в знак Водолея около 20 января знаменует собой период перемен, связанных с приключениями, обучением и самопознанием. Медиа-сектор может ощутить рост влияния. Лунное и солнечное затмения в марте и апреле могут зажечь новые творческие или романтические начинания, а Юпитер в конце мая войдет в знак Близнецов, принося удачу и возможности для роста.

Козерог

У Козерога заканчивается сложная фаза Плутона, которая началась в 2007 году и знаменует собой завершение трансформационного периода. Соединение Юпитера и Урана в марте в зоне любви и творчества предвещает свежие и неожиданные события. Майское соединение Венеры и Юпитера в Тельце приносит романтику и процветание, потенциально превращая творческие идеи в прибыльные предприятия. Июльское соединение Марса и Урана в Тельце заряжает Козерога энергией, дарит вдохновение и бодрость.