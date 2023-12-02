Такого не было с начала войны: Гетманцев анонсировал изменения в работе обменников

С 1 декабря Украина отменила все ограничения на продажу наличной иностранной валюты, включая доллары США, физическим лицам. Это изменение касается как банков, так и пунктов обмена валют, что позволяет украинцам покупать неограниченное количество иностранной валюты в соответствии со своими потребностями.

Ранее, как подчеркнул Даниил Гетманцев, член партии “Слуга народа”, существовали ограничения на сумму иностранной валюты, которую можно было купить. Допустимая сумма наличной валюты, которую каждый банк мог продать, рассчитывалась на основе комбинации факторов:

Остаток наличной валюты в банке по состоянию на 13 апреля 2022 года.

Профицит между операциями купли-продажи наличной валюты и 120% от объема безналичной валюты, выкупленной у населения.

Гетманцев отмечает, что решение Национального банка Украины (НБУ) о снятии этих ограничений является значительным шагом к либерализации валютного регулирования и смягчения существующих ограничений.

НБУ считает, что эта дерегуляция положительно повлияет на валютный рынок. В частности, ожидается:

Уменьшение различий между наличным и безналичным обменными курсами.

Стабилизация курсовых ожиданий.

Повышение общей стабильности валютного рынка.

Этот шаг рассматривается как шаг вперед в приспособлении к рыночной динамике и создании более гибкой экономической среды в Украине.