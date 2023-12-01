Мобилизационное ноу-хау: в Украине придумали как пополнить ряды ВСУ

В Украине придумали новый способ поощрить людей становиться в ряды ВСУ. Одесский городской совет принял решение о предоставлении единовременной денежной помощи в размере 20 000 гривен каждому, кто будет призван в ряды Вооруженных Сил Украины. Эта инициатива получила поддержку 41 депутата на сессии, состоявшейся 29 ноября.

Эта финансовая поддержка является частью более широкой целевой программы, принятой городским советом. Программа направлена на предоставление социальных услуг и дополнительной помощи уязвимым слоям населения Одессы с 2024 по 2026 годы.

Процесс получения этой помощи, включая необходимую документацию, будет определен городской администрацией в сотрудничестве с военным ведомством.

Это событие происходит в то время, когда украинское правительство рассматривает возможность пересмотра своих мобилизационных стратегий. После почти двух лет конфликта с Россией эти изменения призваны усилить военную устойчивость и способность страны.