Только до конца года: НАК “Нафтогаз Украины” дает скидку при оплате за газ одним способом

НАК “Нафтогаз Украины”, основной поставщик газа в Украине, недавно объявил о новой инициативе, направленной на оказание финансовой помощи своим потребителям. Пытаясь сделать оплату за газ более доступной, компания ввела схему значительных скидок. Отныне клиенты, которые оплачивают счета за газ через Укрпочту, национальную почтовую службу Украины, имеют право на 30% скидку на комиссионные сборы, связанные с их платежами. Эта скидка действует во всех отделениях Укрпочты по всей стране, что обеспечивает широкую доступность.

Эта инициатива действует до 31 декабря 2023 года. В первую очередь она ориентирована на тех, кто все еще полагается на традиционные способы оплаты, такие как бумажные квитанции, и предпочитает осуществлять платежи лично в отделениях почтовой связи.

НАК “Нафтогаз Украины” признает разнообразие предпочтений и потребностей своей клиентской базы, отмечая, что значительная часть ее клиентов по разным причинам не склонна пользоваться услугами онлайн-платежей.

Пресс-служба компании подчеркнула, что эта инициатива является частью ее более широкой стратегии, направленной на удовлетворение потребностей всех типов потребителей, независимо от их технологических возможностей или предпочтений. Кроме того, “Нафтогаз” напоминает своим клиентам, что они имеют гибкие возможности платить за газ различными способами. Это и современные онлайн-сервисы, доступ к которым можно получить через чаты в социальных сетях или личные кабинеты на сайте компании, и более традиционные способы, такие как посещение почтовых отделений или других финансовых учреждений.