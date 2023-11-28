Еще один месяц и все: в Украине уменьшат пенсионные выплаты ряду граждан

В 2024 году в Украине произойдут изменения в пенсионной системе, которые особенно коснутся пенсионеров с высокими доходами. Правительство планирует уменьшить пенсии для бывших чиновников, которые сейчас получают чрезвычайно высокие пенсии. Этот шаг является частью более широкой стратегии, направленной на повышение справедливости солидарной пенсионной системы.

Роксолана Пидласа, председатель бюджетного комитета Верховной Рады, рассказала об этих изменениях. Она подчеркнула, что реформа имеет целью повысить пенсии для тех, кто сейчас получает самые низкие суммы, сбалансировав неравенство в распределении пенсий. В противовес этому, отставные чиновники с “астрономическими” пенсиями увидят сокращение своих выплат.

Кроме того, Пидласа подчеркнул обязательство правительства сохранить и индексировать ключевые социальные расходы. Это включает в себя пенсии, а также зарплаты врачам и учителям и другие формы социальной помощи. Она подтвердила, что эти расходы защищены в бюджете, а индексация пенсий запланирована на 1 марта 2024 года. Ожидается, что эта индексация скорректирует выплаты в соответствии с инфляцией и другими экономическими факторами, гарантируя, что предоставленные государством льготы сохранят свою ценность.

В дополнение к этим пенсионным реформам, украинское правительство продолжит оказывать поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Учитывая то, что в стране проживает около 2 миллионов ВПЛ, правительство выделило 57,6 миллиардов гривен на их помощь в 2024 году. Это распределение подчеркивает обязательства Украины обеспечить своих граждан, пострадавших от внутреннего перемещения, на фоне текущих вызовов.