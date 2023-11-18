Известный таролог рассказала о завершении войны в Украине

Известный украинский таролог Ольга Стогнушенко сделала предсказания как о перевороте в России, так и об окончании войны в Украине, утверждая, что западные партнеры Украины активно работают над решением конфликта.

Стогнушенко считает, что западные страны, вовлеченные в ситуацию, понимают, что война приближается к своему завершению. Они активно предпринимают шаги, чтобы изменить динамику происходящих процессов и обеспечить победу Украины. Несмотря на значительные ресурсы и усилия, Запад верит в конечный результат и начало нового цикла.

Кроме того, Стогнушенко предполагает, что переворот в России и победа Украины произойдут одновременно. Она упоминает, что в России уже началась таинственная информационная революция, а тайные процессы происходят на самых высоких ступенях российской власти.

Обратите внимание, что эти прогнозы основаны на убеждениях и интуиции гадалки и должны рассматриваться как спекулятивные. Всегда важно учитывать различные точки зрения и надежные источники при оценке таких утверждений.