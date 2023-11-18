В Украине хотят внедрить новые деньги: они не будут похожи на текущие

Согласно заявлению заместителя главы Национального банка Алексея Шабана, после войны в Украине ожидается введение в обращение новых денег. Национальный банк планирует заменить монеты номиналом 1 и 2 гривны на новый дизайн, чтобы решить проблему путаницы и сложности их различения.

Введение монет номиналом 1 и 2 гривны было инициировано Национальным банком в конце 2018 года с целью замены бумажных купюр. Однако с момента их введения многие украинцы высказывали жалобы на похожий размер и дизайн монет, что приводило к путанице среди покупателей и даже продавцов на кассах супермаркетов. Эта проблема становится более заметной в периоды повышенного спроса, когда время на рассмотрение каждой монеты ограничено.

Чтобы решить эту проблему, Национальный банк в 2021 году решил обновить дизайн монет. Для разработки нового дизайна, который бы уменьшил проблему путаницы, была создана специальная рабочая группа.



Хотя новые монеты могли быть введены в обращение уже сейчас, продолжающаяся война временно помешала этому процессу. Национальный банк не смог выделить достаточно времени для изменения дизайна монет. Как следствие, ожидается, что новые монеты будут введены в обращение после завершения войны.

Алексей Шабан подчеркнул, что изменение дизайна денег является обычной практикой для центральных банков во всем мире, и Национальный банк Украины придерживается этого принципа. Он также добавил, что такие изменения обычно проводятся каждые семь-десять лет, прежде всего, с целью усиления защитных свойств наличности.

Относительно особенностей дизайна новой монеты, представитель Национального банка не предоставил никаких подробностей. Впрочем, не исключено, что к определению дизайна может быть привлечено общественное обсуждение. Одно можно сказать наверняка: обновленные монеты будут иметь выразительный и отличный от нынешних внешний вид.