Украинка поделилась вкусным блюдом, которое запретили в Израиле

Наша согражданка, которая переехала из Израиля после начала атаки ХАМАС, поделилась замечательным грузинским рецептом кучмачи – блюда, которое она не могла приготовить в Израиле из-за местного обычая не есть куриные сердца. Этот особый рецепт, по ее словам, происходит от соседки из Кутаиси, Грузия.
Кучмачи – это пикантное блюдо из куриных потрохов, уникальный вкус которого достигается благодаря тщательному тушению, добавлению соуса и специй.
Ингредиенты:
- Печень куриная: 200 г
- Куриные желудки: 200 г
- Куриные сердца: 200 г
- Лук репчатый: 1
- Сливочное масло 20 г
- Вода: 200 мл
- Чеснок: 2 зубчика
- Растительное масло: 3 ст.л.
- Сухая аджика: 1 ст.л.
- Хмели-сунели: 1/2 ст.л.
- Кориандр: 1 ч.л.
- Гранатовый соус Наршараб: 30 мл
- Кинза, укроп, петрушка: по вкусу
- Лавровый лист: по вкусу
- Соль: по вкусу
- Зерна граната: для украшения
Приготовление:
- Обжарьте лук и измельченный чеснок на смеси сливочного и растительного масла.
- Добавьте промытые потроха в ту же сковороду и готовьте, пока они не станут сероватого оттенка.
- Добавьте все специи, воду и соус “Наршараб”.
- Накрываем крышкой и тушим 20-30 минут.
- Подавать украсив свежей рубленой зеленью и зернами граната, что улучшит внешний вид и вкус блюда.
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