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Украинка поделилась вкусным блюдом, которое запретили в Израиле

17.11.2023
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Куумачі

Наша согражданка, которая переехала из Израиля после начала атаки ХАМАС, поделилась замечательным грузинским рецептом кучмачи – блюда, которое она не могла приготовить в Израиле из-за местного обычая не есть куриные сердца. Этот особый рецепт, по ее словам, происходит от соседки из Кутаиси, Грузия.

Кучмачи – это пикантное блюдо из куриных потрохов, уникальный вкус которого достигается благодаря тщательному тушению, добавлению соуса и специй.

Ингредиенты:

  • Печень куриная: 200 г
  • Куриные желудки: 200 г
  • Куриные сердца: 200 г
  • Лук репчатый: 1
  • Сливочное масло 20 г
  • Вода: 200 мл
  • Чеснок: 2 зубчика
  • Растительное масло: 3 ст.л.
  • Сухая аджика: 1 ст.л.
  • Хмели-сунели: 1/2 ст.л.
  • Кориандр: 1 ч.л.
  • Гранатовый соус Наршараб: 30 мл
  • Кинза, укроп, петрушка: по вкусу
  • Лавровый лист: по вкусу
  • Соль: по вкусу
  • Зерна граната: для украшения
Кучмачі

Приготовление:

  1. Обжарьте лук и измельченный чеснок на смеси сливочного и растительного масла.
  2. Добавьте промытые потроха в ту же сковороду и готовьте, пока они не станут сероватого оттенка.
  3. Добавьте все специи, воду и соус “Наршараб”.
  4. Накрываем крышкой и тушим 20-30 минут.
  5. Подавать украсив свежей рубленой зеленью и зернами граната, что улучшит внешний вид и вкус блюда.

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17.11.2023
1 хвилина на прочитання
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