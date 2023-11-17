Украинка поделилась вкусным блюдом, которое запретили в Израиле

Наша согражданка, которая переехала из Израиля после начала атаки ХАМАС, поделилась замечательным грузинским рецептом кучмачи – блюда, которое она не могла приготовить в Израиле из-за местного обычая не есть куриные сердца. Этот особый рецепт, по ее словам, происходит от соседки из Кутаиси, Грузия.

Кучмачи – это пикантное блюдо из куриных потрохов, уникальный вкус которого достигается благодаря тщательному тушению, добавлению соуса и специй.

Ингредиенты:

Печень куриная: 200 г

Куриные желудки: 200 г

Куриные сердца: 200 г

Лук репчатый: 1

Сливочное масло 20 г

Вода: 200 мл

Чеснок: 2 зубчика

Растительное масло: 3 ст.л.

Сухая аджика: 1 ст.л.

Хмели-сунели: 1/2 ст.л.

Кориандр: 1 ч.л.

Гранатовый соус Наршараб: 30 мл

Кинза, укроп, петрушка: по вкусу

Лавровый лист: по вкусу

Соль: по вкусу

Зерна граната: для украшения

Приготовление:

Обжарьте лук и измельченный чеснок на смеси сливочного и растительного масла. Добавьте промытые потроха в ту же сковороду и готовьте, пока они не станут сероватого оттенка. Добавьте все специи, воду и соус “Наршараб”. Накрываем крышкой и тушим 20-30 минут. Подавать украсив свежей рубленой зеленью и зернами граната, что улучшит внешний вид и вкус блюда.