5000 гривен одной купюрой: в НБУ рассказали о новых банкнотах

Украинцы, как правило, хранят наличные преимущественно номиналом 500 и 1000 гривен. Несмотря на инфляцию и увеличение объема наличности в обращении, Национальный банк Украины (НБУ) не планирует в ближайшее время вводить в обращение банкноты номиналом более 1 000 гривен. Об этом в эксклюзивном интервью изданию рассказал Алексей Шабан, заместитель главы НБУ.

За последний год в Украине произошло значительное увеличение количества гривны в обращении. Поскольку стоимость гривны снизилась, сбережения населения в гривне также несколько обесценились. Сейчас значительное количество украинцев хранит часть своих сбережений в наличных, преимущественно в 500-гривневых купюрах.

Шабан отметил, что банкнота номиналом 500 гривен сейчас является наиболее распространенной, на нее приходится 28% всех банкнот, находящихся в обращении.

Однако НБУ не видит необходимости во введении банкноты высшего номинала на данный момент. Введение банкноты номиналом свыше 1 000 гривен, по словам заместителя главы НБУ, не является целесообразным в нынешних экономических условиях.

Наблюдается тенденция замены банкнот меньшего номинала на банкноты большего номинала. До войны 200-гривневая купюра была самой популярной для сбережений, но ее вытеснила 500-гривневая. Сейчас 1000-гривневая купюра становится все более распространенной для сбережений, хотя она все еще менее популярна, чем 500-гривневая.

Подытоживая, Шабан отметил, что пока не время вводить банкноты номиналом 2 000 или 5 000 гривен.