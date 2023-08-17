Глоба назвал знаки Зодиака, которым следует быть особенно осторожными осенью 2023 года

Осень этого года будет невероятно интересной с точки зрения астрологии. Известный астролог Павел Глоба считает, что представителей 4 знаков Зодиака могут настигнуть ошибки прошлого. Им следует быть максимально внимательными.

Телец

В начале осени для вас первостепенно важными будут вопросы карьеры и социального статуса. Возможны конфликтные ситуации с друзьями, коллегами, деловыми партнерами. Следите за самочувствием. Уделяйте больше времени хобби и творчеству.

В середине осени следует быть особенно внимательными к самочувствию. Вам стоит больше отдыхать. Обратите внимание на рацион.

В конце осени в личной жизни могут быть трудности. отношения с любимым человеком входят в острую фазу. Возможны и взаимные претензии. Не бойтесь что-то менять, это поможет вам выйти на качественно новый уровень.

Лев

В начале осени возможны разногласия с друзьями. Вам предстоит сделать непростой выбор. Отношения с любимым человеком также могут обостриться. Не выясняйте ни с кем отношения. Вам стоит заняться работой. Новые проекты принесут вам большую удачу. Контролируйте бюджет.

В середине осени вам предстоит много общаться и даже учиться. Будет немало поездок. Доверяйте интуиции. Совместные поездки с родными и близкими помогут вам гармонизировать отношения. Не бойтесь анализировать ошибки прошлого.

В конце осени отношения с любимым человеком начнут приносить беспокойства. Также вам придется решать проблемы на работе. Постарайтесь разобраться с ними раз и навсегда. Возможно, вам придется поменять работу или место жительства.

Скорпион

В начале осени вы становитесь более амбициозными и активными. Но может сильно пострадать ваша репутация. Отношения с близкими людьми становятся сложными. Постарайтесь не выходить на эмоции.

В середине осени вам сложно добиться внутренней гармонии. Но вам стоит пересмотреть свои принципы и мировоззрение. Следите за самочувствием. Негативные эмоции могут плохо сказаться на здоровье.

В конце осени вы должны обрести уверенность в себе. Наведите порядок дома. Займитесь образованием. Чаще общайтесь с окружающими. Не идите на поводу у иллюзий.

Водолей

В начале осени вы будете заниматься решением многих проблем. Вам наскучат старые правила и порядки. Возможно, вы решите заняться обустройством дома. Не исключены конфликты с родными и близкими.

В середине осени для вас будут важны вопросы духовного развития. Возможно, вам придется совершать поездки. Будьте предельно внимательными. Не давайте никому обмануть вас.

В конце осени у вас будет возможность поменять работу. Ситуация в карьере стремительно меняется, ведь не исключаются конфликты с начальством. Покажите свой профессионализм. Следите за самочувствием.