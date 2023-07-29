Гороскоп на 30 июля 2023 года для всех знаков Зодиака от Тамары Глоба

30 июля 2023 года – это 13 лунные сутки. В это время не стоит начинать новых дел. Займитесь актуальными проблемами.
Разбираться с разными задачами следует в коллективе. Удачно складывается любое общение. Можно вести переговоры с начальством. Однако менять работу пока не стоит.
День является удачным для финансовых операций. Не рекомендуется заниматься домашними хлопотами и отправляться в путешествия.
Больше общайтесь с родными и близкими, но старайтесь контролировать проявления негативных эмоций.
Луна находится в знаке Скорпион, а это еще раз подтверждает, что новые начинания закончатся провалом. Но текущие проблемы будут легко разрешаться.
Не стоит знакомиться с новыми людьми и отправляться на романтическое свидание.
Овен
Не стоит переоценивать свои возможности. Внимательно относитесь к информации, которую получаете. Вечером вас ждут знаки внимания от второй половинки.
Лев
Вы можете столкнуться с неприятностями. Возможны и конфликты с окружающими. Будьте готовы решать проблемы дома.
Стрелец
Вы можете получить продвижение по карьерной лестнице. Не исключены финансовые поступления. Вечером уделите время любимому человеку.
Телец
Вы можете оказаться в сложной ситуации. Не стоит волноваться. Возможны конфликты с коллегами по работе. Не давайте волю эмоциям.
Дева
Многие моменты способны вывести вас из себя. Приложите усилия, чтобы наладить отношения с родными и близкими.
Козерог
Будьте готовы принимать необычные решения. Вы можете многого добиться. К тому же вас начнут поддерживать влиятельные люди.
Близнецы
У вас будет возможность побывать на интересных мероприятиях. Будьте внимательными в делах. Не допускайте серьезных ошибок.
Весы
Вы можете реализовать желаемое. Вечером уделите время родным и близким.
Водолей
Не берите на себя большую ответственность. Отдыхайте и расслабляйтесь. Вечер проведите с друзьями.
Рак
Вы сможете исполнить свои желания. Вас ждут удивительные знакомства. Удачно складываются все поездки. Вечером пообщайтесь с родными.
Скорпион
Не стоит сильно переживать по поводу происходящего. Будьте внимательны к состоянию здоровья.
Рыбы
Приложите усилия для достижения успеха. Вы можете совершить приятные покупки.
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