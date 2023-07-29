Гороскоп на 30 июля 2023 года для всех знаков Зодиака от Тамары Глоба

30 июля 2023 года – это 13 лунные сутки. В это время не стоит начинать новых дел. Займитесь актуальными проблемами.

Разбираться с разными задачами следует в коллективе. Удачно складывается любое общение. Можно вести переговоры с начальством. Однако менять работу пока не стоит.

День является удачным для финансовых операций. Не рекомендуется заниматься домашними хлопотами и отправляться в путешествия.

Больше общайтесь с родными и близкими, но старайтесь контролировать проявления негативных эмоций.

Луна находится в знаке Скорпион, а это еще раз подтверждает, что новые начинания закончатся провалом. Но текущие проблемы будут легко разрешаться.

Не стоит знакомиться с новыми людьми и отправляться на романтическое свидание.

Знаки Огня

Овен

Не стоит переоценивать свои возможности. Внимательно относитесь к информации, которую получаете. Вечером вас ждут знаки внимания от второй половинки.

Лев

Вы можете столкнуться с неприятностями. Возможны и конфликты с окружающими. Будьте готовы решать проблемы дома.

Стрелец

Вы можете получить продвижение по карьерной лестнице. Не исключены финансовые поступления. Вечером уделите время любимому человеку.

Знаки Земли

Телец

Вы можете оказаться в сложной ситуации. Не стоит волноваться. Возможны конфликты с коллегами по работе. Не давайте волю эмоциям.

Дева

Многие моменты способны вывести вас из себя. Приложите усилия, чтобы наладить отношения с родными и близкими.

Козерог

Будьте готовы принимать необычные решения. Вы можете многого добиться. К тому же вас начнут поддерживать влиятельные люди.

Знаки Воздуха

Близнецы

У вас будет возможность побывать на интересных мероприятиях. Будьте внимательными в делах. Не допускайте серьезных ошибок.

Весы

Вы можете реализовать желаемое. Вечером уделите время родным и близким.

Водолей

Не берите на себя большую ответственность. Отдыхайте и расслабляйтесь. Вечер проведите с друзьями.

Знаки Воды

Рак

Вы сможете исполнить свои желания. Вас ждут удивительные знакомства. Удачно складываются все поездки. Вечером пообщайтесь с родными.

Скорпион

Не стоит сильно переживать по поводу происходящего. Будьте внимательны к состоянию здоровья.

Рыбы

Приложите усилия для достижения успеха. Вы можете совершить приятные покупки.