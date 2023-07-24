Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет встреча с людьми из прошлого в конце июня

Известный астролог Павел Глоба считает, что представителей 3 знаков Зодиака ждет встреча с людьми из прошлого в конце этого месяца.
Овны
Овны, вы можете встретить человека, который в прошлом мог причинить вам боль.
Вряд ли его чувства будут искренними. Поэтому не стоит воспринимать его возврат, как раскаяние.
Весы
Весы, в вашей жизни опять могут появиться люди из прошлого.
Возможно, вас мучают воспоминания и вы не можете их отпустить.
При большом желании вы можете восстановить отношения.
Козероги
Козероги, вас ждут встречи с бывшими возлюбленными.
Но не думайте, что эти люди исправились.
Если вы возобновите отношения, все сложится так, как и в прошлый раз.
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