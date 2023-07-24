Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет встреча с людьми из прошлого в конце июня

Известный астролог Павел Глоба считает, что представителей 3 знаков Зодиака ждет встреча с людьми из прошлого в конце этого месяца.

Овны

Овны, вы можете встретить человека, который в прошлом мог причинить вам боль.

Вряд ли его чувства будут искренними. Поэтому не стоит воспринимать его возврат, как раскаяние.

Весы

Весы, в вашей жизни опять могут появиться люди из прошлого.

Возможно, вас мучают воспоминания и вы не можете их отпустить.

При большом желании вы можете восстановить отношения.

Козероги

Козероги, вас ждут встречи с бывшими возлюбленными.

Но не думайте, что эти люди исправились.

Если вы возобновите отношения, все сложится так, как и в прошлый раз.