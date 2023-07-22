Гороскоп на 23 июля 2023 года для всех знаков Зодиака от Тамары Глоба

23 июля 2023 года – это 7 лунный день. Это очень активное время. Энергии хватит на реализацию практически любой задачи. Можно обращаться за помощью или разъяснять свою позицию в спорах.

Будьте более активными. Если сегодня вы завершите все ранее начатые дела, то они будут непременно удачными.

Это отличный день для налаживания деловых контактов, заключения соглашений. Ваш круг общения существенно расширится. Можно вести переговоры с начальством и менять работу.

Дома можно заниматься уборкой, небольшим ремонтом, если эти дела не отнимают у вас много сил.

Знаки Огня

Овны, приложите усилия, чтобы добиться успеха. Не стоит заниматься важными делами. Пока не стоит проводить ремонт и заниматься имиджем.

Львы, возможен срыв планов. Вы становитесь более раздражительными. Вам придется отложить важные дела. Позвольте себе отдохнуть.

Стрельцы, вы ощутите нехватку энергии. Не бойтесь обратиться за помощью к единомышленникам. Избегайте конфликтных ситуаций.

Знаки Земли

Тельцы, этот день будет сложным. Вас переполняют сомнения. Возможны трудности в финансовой сфере. Избегайте пустых трат. В общении с родными старайтесь проявлять тактичность.

Девы, вы сможете реализовать свои планы и идеи. Проявляйте инициативу в семейной жизни. Возможно начало новых романтических отношений.

Козероги, критически относитесь к поступающим предложениям. Вы можете потерпеть неудачу. Удачными будут свидания. Однако в существующих отношениях не исключены разногласия.

Знаки Воздуха

Близнецы, не нужно постоянно думать о проблемах. Больше времени уделяйте близким людям. Откажитесь от новых знакомств.

Весы, у вас много дел, которые накопились за долгое время. Откажитесь от мелких приобретений. Можно заниматься творчеством.

Водолеи, день может оказаться сложным. Будьте внимательными. Не исключены трудности в общении с окружающими.

Знаки Воды

Раки, вам стоит отказаться от поездок и новых знакомств. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Позаботьтесь о себе и своем здоровье.

Скорпионы, день будет продуктивным. Откажитесь от общения с неприятными людьми. Избегайте конфликтов.

Рыбы, вы можете столкнуться с трудностями. Возможен срыв планов и договоренностей. Вечером займитесь хобби.