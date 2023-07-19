ВПЛ должны доказать свое присутствие для получения выплат: озвучены предельные сроки

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что некоторые украинцы, проживающие за рубежом, могут потерять право на государственные выплаты после 1 августа. Такое заявление она сделала во время телемарафона.

Обстоятельства, при которых это может произойти, очертили в Минсоцполитики. Марчак подчеркнула, что граждане, которые находятся за границей более 45 дней без уважительных причин, потеряют право на государственные выплаты.

Марчак объяснила в эфире: “Если они не вернутся в Украину до 1 августа, это будет восприниматься так, будто гражданин выбрал “внешнее перемещение”. Выплаты предназначены исключительно для внутренне перемещенных лиц”.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук недавно отметила, что существуют данные об украинцах, которые проживают в ЕС, но получают выплаты как внутренне перемещенные лица.

Сейчас происходит обмен информацией между Украиной и Европейским Союзом, и Государственная пограничная служба Украины также предоставляет данные о выездах.

Граждане Украины, которые находятся за границей на лечении, не потеряют своих выплат. Однако те, кто проживает за пределами Украины длительное время без уважительных причин и не вернется до 1 августа 2023 года, потеряют свои выплаты.

Верещук заявила, что, хотя они верят в добропорядочность людей и не планируют проверок помещений, они не могут полностью исключить такую возможность.