Гороскоп до конца недели от Тамары Глобы для всех знаков Зодиака

Овен

Вас ждет много интересных событий. Если вы занимаетесь творчеством, вас ждет большая удача. Ваши идеи будут интересны окружающим. Следите за самочувствием. Не переутомляйтесь на работе.

Телец

Приложите усилия, чтобы довести все до конца. Вам предстоит хорошо поработать. Возможны трудности в общении с друзьями и коллегами. Возможно начало новых романтических отношений.

Близнецы

У вас будет много самых разных дел. Беритесь только за самое необходимое. Ждите более благоприятное время для реализации новых проектов. Не думайте о плохом.

Рак

Удачными будут все начинания. Старайтесь соблюдать баланс между работой и отдыхом. У вас может появиться новый источник дохода. В выходные вам не мешает выбраться на природу.

Лев

Вы будете погружены в рутину. Занимайтесь решением семейных проблем. Работа пока на втором плане. Старайтесь действовать размеренно. В конце недели стоит заняться обустройством дома.

Дева

На работе возможны проблемы. Отложите важные дела на другое время. Больше времени проводите в одиночестве, разберитесь в своих мыслях. В выходные пообщайтесь с друзьями.

Весы

Возможны финансовые трудности. Расставляйте приоритеты. Не нужно ссориться с окружающими. Пока не стоит рассказывать окружающим о своих планах.

Скорпион

Не слушайте чужие советы. Не бойтесь отстаивать свое мнение. Финансовая сфера вас непременно порадует. Настройтесь на позитив.

Стрелец

Ваши планы не должны быть достоянием общественности. Как можно меньше рассказывайте о себе. Избегайте рискованных действий. В конце недели возможны спонтанные траты.

Козерог

Вам удастся претворить свои планы в жизнь. Возможны крупные финансовые поступления. Сделайте небольшой перерыв в работе.

Водолей

События могут развиваться неожиданно для вас. Отложите на другое время важные дела. Больше занимайтесь здоровьем.

Рыбы

Вы легко найдете общий язык с родными и близкими. Все начинания будут удачными. Берегите себя. На работе возможны небольшие неприятности.