Любимый вазон украинок оказался смертельно опасным

Денежное дерево, широко известное как одно из самых распространенных комнатных растений, часто называют “тихим убийцей”. Если вам интересно, почему, GSMinfo дает объяснение.

Являясь представителем семейства суккулентов, денежное дерево представляет собой вид Crassula, имеющий более двухсот разновидностей. Crassula ovata, или крассула овальной формы, наиболее часто встречается в украинских домах. Со временем обладатели этого растения стали замечать специфические явления, связанные с его присутствием.

Какую же опасность представляет денежное дерево?

То, что это растение называют “тихим убийцей”, не является плодом суеверия. На самом деле, крассула ядовита по своей природе. В листве денежного дерева содержится мышьяк, один из самых сильных природных токсинов.

В то время как взрослые могут справиться с этим растением, для детей и домашних животных контакт с ним может привести к отравлению.

Влияние денежного дерева на человека

Отравление денежным деревом проявляется несколькими основными симптомами, включая:

рвоту,

головокружение,

диарею,

чрезмерную жажду,

потерю сознания,

нарушения координации и сильные боли в животе.

Важно проконсультироваться с медицинским работником, а не заниматься самолечением.

Чтобы предотвратить негативное воздействие этого растения, следует внимательно следить за тем, где его размещать. Токсины крассулы со временем могут незаметно воздействовать на организм, вызывая такие симптомы, как легкое головокружение или снижение аппетита. Рекомендуется не размещать это растение в часто посещаемых помещениях.

Не рекомендуется держать денежное дерево в спальне или на кухне. В спальне его постепенное действие может быть вредным, а на кухне возникает опасность острого отравления.

Если по каким-то причинам вы решили держать это растение дома, придерживайтесь следующих правил безопасности:

Во-первых, безопаснее работать с денежным деревом в перчатках. Во-вторых, убедитесь, что растение находится в недоступном для детей и домашних животных месте. Наконец, в теплые месяцы денежное дерево растет на открытом воздухе, например, на балконе или террасе, что еще больше снижает риск отравления в помещении.

Хотя некоторые из этих фактов о денежном дереве могли застать вас врасплох, теперь вы обладаете знаниями о потенциальных рисках и способах их снижения.