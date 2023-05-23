Нужно два документа: в Украине скорректировали правила пересечения границы

В мае были внесены изменения в правила пересечения границы, о чем стало известно из страници в Facebook “Право на защиту”.

Хотя общеизвестно, что мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну во время военного положения, есть дополнительные нюансы, о которых необходимо знать.

Специалисты “Право на защиту” подробно рассказали об изменениях, произошедших в мае.

В начале месяца Кабинет министров скорректировал правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Согласно этим изменениям, во время военного положения граждане Украины, которые работают на дипломатической службе и направляются в служебные или длительные командировки, а также сопровождающие их семьи могут пересекать государственную границу. Это может происходить под контролем уполномоченных должностных лиц Государственной пограничной службы при условии предоставления необходимых сопроводительных документов.

Для работников дипломатической службы, отправляющихся в служебную командировку, подтверждающие документы включают:

Дипломатический или служебный паспорт;

заверенные копии приказов Министерства иностранных дел или иностранного дипломатического учреждения Украины, подтверждающих командировку.

Для работников дипломатической службы, направляющихся в длительную командировку, и сопровождающих их семей необходимыми документами являются:

Дипломатический или служебный паспорт;

заверенные копии приказов Министерства иностранных дел о переводе, назначении или командировке этих работников в иностранные дипломатические учреждения Украины.

В период военного положения разрешается пересекать границу гражданам, которые постоянно ухаживают за инвалидами I и II групп, а также лицам, сопровождающим этих лиц при выезде из страны.