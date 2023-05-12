Украину накрыла магнитная буря класса G2: у кого могут быть проблемы

Мощный выброс корональной массы с Солнца, датируемый 7 мая, продолжает воздействовать на нашу планету. В результате этого солнечного явления произошло отключение радиосвязи за Полярным кругом.

Текущая магнитная буря G2

По состоянию на сегодня, 12 мая, в Украине наблюдается умеренная магнитная буря G2. Буря такого масштаба потенциально может нарушить радиосвязь, электросети и даже пути миграции птиц и животных.

Кроме того, она может негативно повлиять на метеочувствительных людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким людям необходимо сегодня уделить повышенное внимание своему самочувствию.

Продолжающаяся солнечная активность

За последние 24 часа, по данным meteoprog.com, Солнце демонстрировало умеренный уровень активности. За этот период было зарегистрировано десять вспышек класса С и одна вспышка класса М2.2.

Солнечные вспышки класса М считаются вспышками среднего размера, но значительными. Вспышка класса М2.2 может привести к минимальным радиопомехам на дневной стороне Земли и, возможно, вызвать солнечную радиационную бурю.

Ожидается, что в эту пятницу геомагнитное поле будет колебаться между нестабильным и сильным штормовым состоянием. Активность Солнца, по прогнозам, останется умеренной, с небольшой вероятностью возникновения вспышки X-класса.

Прогноз солнечной активности на 12 мая:

Вероятность малой геомагнитной бури – 30%

Вероятность большой геомагнитной бури – 20%

Вероятность солнечной вспышки М-класса – 60%

Вероятность вспышки Х-класса – 20%.

Общее количество солнечных пятен – 74.

Важно отметить, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждение о таких бурях имеет решающее значение для управления факторами риска сердечных приступов и инсультов в дни, предшествующие этим солнечным событиям.