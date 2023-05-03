Трех знаков зодиака ждет фантастическая неделя: они смогут все

В конце текущей недели нас ожидает крайне важное астрологическое явление – полнолуние в комбинации с лунным затмением. Для нескольких знаков зодиака это событие станет очень благоприятным. Их ждут хорошие новости и успех во всех начинаниях.

По словам астрологов, больше всего повезет Ракам, Девам и Рыбам. Если они поставят в приоритет собственную жизнь и интересы, то смогут избавиться от всех препятствий на своем пути и стать по-настоящему счастливыми.

Рак

Раки начнут ощущать приближение полнолуния еще в начале недели. Судьба подарит представителям знака встречу с человеком, которая поможет им разобраться со своими финансовыми проблемами. Раки поймут, какие ошибки допустили, пересмотрят собственные ценности и выберут новые приоритеты в жизни.

Также в преддверии лунного затмения и полнолуния Раки будут очень страстными. Это космическое явление зарядит их пятый дом страсти и любви, а еще принесет вдохновение. Так что уроженцы знака станут не только крайне романтичными, но и смогут достичь новых вершин в сфере творчества.

Дева

Для Дев лунное затмение и предшествующие ему дни станут периодом изменения собственного мировоззрения. Они смогут зарядиться от Вселенной энергией и почувствуют в себе огромный потенциал.

Для уроженцев знака начнется новый этап в жизни, в котором они смогут отказаться от привычек и мыслей, препятствовавших их личностному росту. Окружение Дев также несколько изменится. Представители знака начнут общаться с людьми, разделяющими их новые ценности, которые станут для них настоящей семьей.

Рыбы

Рыбы перестанут искать одобрения у других и найдут источник силы в себе. Полнолуние и лунное затмение позволят им почувствовать себя целостными личностями, которым под силу все.

5 мая станет для Рыб особенным днем. В этот день они окажутся на пике креативности и творческого потенциала. Представители творческих профессий в этот день могут получить повышение. Остальных уроженцев знака, не имеющих ничего общего с творчеством, ждет романтическая встреча или новое знакомство, которая окрасит их жизнь яркими красками.