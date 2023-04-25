Некоторым украинцам вернут до 50% расходов на проезд в городском транспорте: кому повезет

Украинцам компенсируют часть средств, израсходованных на проезд в городском транспорте. Возвращать обещают до 50% стоимости билетов. Правда, такой кэшбек получат далеко не все пассажиры. Кто сможет вернуть деньги за проезд и что для этого нужно сделать?

Как получить кэшбек за проезд?

Программа кэшбека для пассажиров общественного транспорта была введена ПриватБанком. Она стартовала 24 апреля и продлится до 24 июля во всех городах Украины. В пресс-службе Привата рассказали об условиях кэшбек-программы.

Чтобы принять участие в программе, нужно:

быть клиентом ПриватБанка;

зарегистрироваться на сайте банка;

установить на своем смартфоне приложение «Приват24»;

оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах через QR-код с карты «Универсальная».

Как оплатить проезд через QR-код?

Чтобы получить обратно до 50% денег, потраченных на проезд в городском транспорте, нужно покупать билеты исключительно по QR-коду. В противном случае ПриватБанк не вернет деньги. Однако покупать билеты с помощью QR-кода умеют не все, хотя это достаточно простая процедура.

Чтобы оплатить проезд в городском транспорте с помощью QR-кода нужно выполнить следующие шаги:

открыть на своем смартфоне приложение «Приват24»;

отсканировать QR-код в автобусе или троллейбусе;

оплатить билет;

нажать на кнопку «Закомпостировать».

Комиссия за покупку билета через QR-код не снимается. А после на карту пассажира вернется половина израсходованной суммы. В ПриватБанке также отметили, что максимальная сумма кэшбека за месяц составляет 250 грн на одного человека. Если клиент банка потратил и проезд более 500 грн в месяц, ему вернут не 50% от стоимости билетов, а ровно 250 грн.

Напомним, что в Киеве полиция пообещала останавливать водителей маршрутного транспорта во время воздушной тревоги. Ведь по правилам, действующими сейчас в столице, весь общественный транспорт в случае тревоги должен прекратить свое движение, а его пассажиры – пройти в ближайшее укрытие.