Некоторым украинцам вернут до 50% расходов на проезд в городском транспорте: кому повезет

Украинцам компенсируют часть средств, израсходованных на проезд в городском транспорте. Возвращать обещают до 50% стоимости билетов. Правда, такой кэшбек получат далеко не все пассажиры. Кто сможет вернуть деньги за проезд и что для этого нужно сделать?
Как получить кэшбек за проезд?
Программа кэшбека для пассажиров общественного транспорта была введена ПриватБанком. Она стартовала 24 апреля и продлится до 24 июля во всех городах Украины. В пресс-службе Привата рассказали об условиях кэшбек-программы.
Чтобы принять участие в программе, нужно:
- быть клиентом ПриватБанка;
- зарегистрироваться на сайте банка;
- установить на своем смартфоне приложение «Приват24»;
- оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах через QR-код с карты «Универсальная».
Как оплатить проезд через QR-код?
Чтобы получить обратно до 50% денег, потраченных на проезд в городском транспорте, нужно покупать билеты исключительно по QR-коду. В противном случае ПриватБанк не вернет деньги. Однако покупать билеты с помощью QR-кода умеют не все, хотя это достаточно простая процедура.
Чтобы оплатить проезд в городском транспорте с помощью QR-кода нужно выполнить следующие шаги:
- открыть на своем смартфоне приложение «Приват24»;
- отсканировать QR-код в автобусе или троллейбусе;
- оплатить билет;
- нажать на кнопку «Закомпостировать».
Комиссия за покупку билета через QR-код не снимается. А после на карту пассажира вернется половина израсходованной суммы. В ПриватБанке также отметили, что максимальная сумма кэшбека за месяц составляет 250 грн на одного человека. Если клиент банка потратил и проезд более 500 грн в месяц, ему вернут не 50% от стоимости билетов, а ровно 250 грн.
Напомним, что в Киеве полиция пообещала останавливать водителей маршрутного транспорта во время воздушной тревоги. Ведь по правилам, действующими сейчас в столице, весь общественный транспорт в случае тревоги должен прекратить свое движение, а его пассажиры – пройти в ближайшее укрытие.
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