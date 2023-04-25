В «АТБ» можно приобрести продукты за полцены и с бесплатной доставкой: что нужно сделать

В сети супермаркетов «АТБ» теперь можно заказывать продукты с бесплатной доставкой на дом. Такая акция действует каждую среду для держателей платежных карт Mastercard. Однако чтобы принять в ней участие клиенты сети должны выполнить ряд обязательных условий.

Как получить бесплатную доставку от «АТБ»?

Чтобы принять участие в акции и получить бонус в виде бесплатной доставки продуктов, необходимо:

Заказать продукты в интернет-магазине «АТБ» на сумму от 500 грн. Оплатить заказ платежной картой Mastercard. Доставка будет осуществлена в день заказа компанией IPOST абсолютно бесплатно.

Важно!

Бесплатная адресная доставка продуктов действует только по средам и только для заказов весом до 20 кг.

В пресс-службе торговой сети «АТБ» рассказали, что акция «Бесплатная доставка продуктов питания каждую среду с Mastercard» стартовала 12 апреля 2023 года и будет действовать до 3 мая включительно.

Доставка заказов осуществляется только одним почтовым оператором – компанией IPOST. Если же клиент захочет воспользоваться услугами «Новой почты» или «Укрпочты», расходы на доставку «АТБ» оплачивать не будет.

Как экономить до 50% на продуктах в «АТБ»?

Сеть супермаркетов «АТБ» предлагает украинцам уникальную возможность экономить до 50% на покупках с помощью специальных платежных карт. Платежные карты «АТБ» можно оформить в таких банках:

Ощадбанк;

Укргазбанк;

А-Банк;

Райффайзен Банк.

Такой картой можно будет рассчитываться за продукты, получая постоянную скидку на товары и эксклюзивные скидки во время различных акций. Благодаря этой платежной карте можно сэкономить до 50% на покупках в супермаркетах сети «АТБ».

Выгоду от пользования платежными картами «АТБ» уже оценили более 2,6 млн. украинцев. Больше всего карт выдал Ощадбанка – 1,8 млн. карт. Еще 720 тыс. карт клиенты «АТБ» заказали в Райффайзен Банке. А-Банк и Укргазбанк выдали 115 тыс. и 4,6 тыс. карт соответственно.