Где в Украине можно купить дом за 15 тыс. грн: плюсы и минусы дешевой недвижимости

В Украине не сложно найти жилье даже с ограниченным бюджетом. В частности, в Днепропетровской и Сумской областях продают дома по цене 15-17 тыс. грн. Правда состояние недвижимости далеко не идеальное. Но если сделать хотя бы «косметический ремонт», эти дома будут вполне пригодны для проживания.

Объявления разместили на одном из популярных порталов недвижимости. За дом в селе Воскресеновка Днепропетровской области владелец просит всего 15 тыс. грн. Его площадь – 80 квадратов. В доме три комнаты, а рядом есть земельный участок в 50 соток. Однако владелец отметил, что в указанную стоимость этот участок не входит.

Отопление в доме индивидуальное – есть собственная котельная. Также есть центральное водоснабжение и электроэнергия. А лишь в километре от дома протекает река. Правда, ближайший город находится аж в 20 км.

В объявлении указано, что дом находится в «жилом состоянии». Хотя просмотрев добавленные фото можно заключить, что в доме давно никто не живет. Так что покупателям нужно сразу добавить к цене дома стоимость небольшого ремонта.

Похожий дом продается в селе Ивот Сумской области. Площадь его поменьше – всего 50 квадратов, а цена – 17 тыс. грн. Но в стоимость этой недвижимости входит огород на 30 соток.

В доме две комнаты. Отопление печное, а водоснабжения вообще нет. Владелец отметил большое количество окон в доме, за счет чего он очень светлый. Однако как фасад, так и сами комнаты нуждаются в ремонте.

В общем, найти недорогое жилье в Украине сейчас довольно легко. Но следует быть готовым к определенным неудобствам. Во-первых, дешевая недвижимость преимущественно расположена вдали от крупных городов, в маленьких городках и поселках. Во-вторых, там не всегда есть даже основные коммуникации, как водоснабжение, канализация или электричество. Да и само здание может быть несколько «потрепанное», так что перед поселением там придется сделать ремонт.