Украинских беженцев и заробитчан могут депортировать из Польши: какие причины

Украинских беженцев и заробитчан могут депортировать из Польши. Об этом сообщает Миграционная платформа EWL. Заставить покинуть страну наших граждан могут из-за отсутствия или истечения срока действия документов на проживание. Вторая из самых распространенных причин депортации — нелегальное трудоустройство.

Пребывание в Польше без официального разрешения или с просроченными документами является грубым нарушением закона. По действующим правилам каждый гражданин Украины, приехавший в Польшу с 24 февраля 2022 года, должен получить специальный номер PESEL UKR (аналог нашего идентификационного кода). Оформить PESEL UKR нужно в срок до 30 дней с момента пересечения границы. Иначе украинца могут депортировать.

Еще одним нарушением, которое может стать причиной депортации, является нелегальная работа. Украинцы, работающие в Польше без официальных договоров и получающие зарплату «в конвертах», уклоняются от уплаты налогов. А это нарушение в Польше считается очень серьезным. Уклонистов могут не только депортировать, но и посадить в тюрьму.

Выслать на родину могут даже тех иностранцев, которые работают официально. Такое случается, когда работника оформляют на минималку и доплачивают часть зарплаты «на руки». Если о махинациях узнают в налоговой, у работника возникнут серьезные проблемы.

Недавно в Польше изменили некоторые правила, касающиеся депортации. Согласно новым предписаниям:

после принятия решения о депортации украинец должен покинуть Польшу в течение 8 дней;

на обжалование решений, касающихся оформления или замены вида на жительство, а также разрешения на «допустимое пребывание», дают не более 7 дней;

после депортации украинец сможет снова приехать в Польшу не ранее, чем через 10 лет.

Также в Польше недавно разрешили депортацию иностранцев еще до рассмотрения их апелляций независимым судом. Так что даже если гражданин другой страны попытается оспорить решение о депортации, его могут все равно выслать из Польши в установленный законом срок.