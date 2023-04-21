Украинцы смогут покупать больше долларов и евро: НБУ смягчил ограничения

Украинцам разрешили покупать больше валюты. Соответствующее постановление Национальный банк Украины принял 20 апреля, а уже 21 апреля оно официально вступило в силу. Увеличение лимита на приобретение наличных денег в иностранной валюте поможет сбалансировать наличный курс, максимально приблизив его к официальному.

Согласно новому решению НБУ, с 21 апреля банки будут по-другому рассчитывать объем долларов и евро, которые могут продать населению. Если раньше их количество не могло превышать 100% от объема покупки безналичной валюты, то сейчас этот лимит увеличился до 120%. При этом принимается во внимание количество купленной банком валютной безналичности с 13 апреля 2022 года.

Как пояснили в пресс-службе Национального банка, такие нововведения направлены на укрепление положительных курсовых изменений, которые сейчас происходят на валютном рынке. Речь о постепенном снижении наличного курса и уменьшении разрыва с официальным курсом. Вследствие увеличения объемов продажи наличной валюты рынок станет более устойчивым к воздействию различных внутренних и внешних факторов. Кроме того, это приведет к значительному улучшению курсовых ожиданий.

Кстати, увеличение количества долларов и евро на продажу – не единственное нововведение Нацбанка. Постановление регулятора от 20 апреля также изменило правила осуществления переводов в иностранной валюте для е-резидентов. Е-резиденты – это иностранцы, которые могут открывать в Украине банковские счета и вести предпринимательскую деятельность. Теперь такие лица могут переводить на свои счета за границей деньги, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов. Речь идет о средствах в валюте, уплаченных е-резидентам за товары и услуги.

В НБУ отметили, что изменения, принятые 20 апреля 2023 года, не будут создавать никакого давления на валютный рынок Украины или ее международные резервы. Ведь в рамках перечисленных в постановлении НБУ сделок не осуществляется покупка иностранной валюты.