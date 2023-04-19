Треть украинских пенсионеров получает менее 3 тыс. грн: скольким платят больше 10 тысяч

В Украине почти треть пенсионеров получают пенсию менее 3 тыс. грн. Если учесть, что общее количество пенсионеров составляет 10,7 млн., то на минималку вынуждены выживать около 3,5 млн. стариков. При этом 10% украинских пенсионеров получают выплаты в размере 10 тыс. грн и больше.

Такие данные относительно размеров пенсий украинцев по состоянию на 1 апреля 2023 года предоставил Пенсионный фонд Украины. В ведомстве отметили, что средняя пенсия украинцев сейчас составляет 5350 грн. При этом около четверти пенсионеров продолжают работать, получая в среднем 5462 грн пенсии.

Между тем, около 30% пенсионеров имеют пенсию от 2 до 3 тыс. грн. Хотя есть и элитная категория пенсионеров, доход которых составляет 10 тыс. грн. Преимущественно это госслужащие, судьи и другие чиновники. Остальные пенсионеры в Украине получают такие пенсии:

до 2 тыс. грн – 0,6%;

от 3 до 4 тыс. грн – 21,3%;

от 4 до 5 тыс. грн – 15,2%;

от 5 до 10 тыс. грн – 23,2%.

Большинство украинских пенсионеров, а именно 73%, получили пенсию по возрасту. Еще около 14% имеют льготную пенсию по инвалидности.

Пенсии украинцам периодически увеличивают. Например, в марте прошла ежегодная индексация, за счет которой доходы большинства пенсионеров выросли почти на 20%. А в апреле пересчитают выплаты еще и работающим пенсионерам. Гражданам, которые, будучи на пенсии, успели отработать минимум 2 года, пенсию рассчитают по новому коэфициенту стажа. У пенсионеров с пенсией 5-6 тыс. грн сумма выплат увеличится на 300-400 грн.

Напомним, что украинцы могут повысить пенсию своим близким, сделав добровольный взнос в Пенсионный фонд. Речь идет о так называемой «меценатской пенсии». При этом 30% от взноса, сделанного в пользу конкретного пенсионера, идет на повышение пенсий другим пожилым украинцам. Например, если сын сделает взнос в размере 100 тыс. грн на имя своей матери, то 70 тыс. грн будут использованы на повышение ее пенсии, а остальные 30 тыс. грн – на повышение выплат украинцам с самыми низкими пениями.