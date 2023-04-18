Мобилизация в разгаре: украинцам призывного возраста отказывают при поступлении в ВУЗ и не берут на работу

В Украине мужчин призывного возраста не зачисляют на обучение и не принимают на работу без документа, подтверждающего их пребывание на военном учете. При этом в лечебных учреждениях и ЗАГСах никаких военно-учетных документов не требуют.

Об этом рассказал полковник Александр Коновалов, глава отдела комплектования Киевского центра комплектования и социальной поддержки. Он пояснил, что при поступлении в ВУЗ и оформлении на работу наличие у мужчин военно-учетных документов является обязательным. Все точно так же, как и при пересечении государственной границы. Поэтому документы из военкомата для украинских мужчин сейчас стали едва ли не такими же важными, как паспорт.

При этом получать медицинскую помощь мужчины призывного возраста могут без всяких ограничений. Так же, как и пользоваться услугами ЗАГСа – жениться или разводиться. Но если гражданин все же стоит на военном учете, ЗАГС обязан направить акт о заключении или расторжении им брака в районный территориальный центр комплектования (ТЦК).

Полковник Коновалов также перечислил категории мужчин, которые обязательно должны иметь военно-учетные документы:

призывники – удостоверение о приписке к призывному участку;

военнообязанные – военный билет или временное удостоверение;

резервисты – только военный билет.

Так что если украинец в возрасте от 18 до 60 лет захочет поступить на учебу в университет или официально оформиться на работу, ему придется предъявить один из этих документов.

Напомним, что Кабинет Министров Украины недавно расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военокоматов). 7 апреля члены правительства внесли в соответствующий закон ряд изменений, главным из которых является разрешение на вручение повесток украинцам призывного возраста независимо от того, где они состоят на учете. Кроме того, с ТЦК сняли ответственность за организацию и деятельность подразделений территориальной обороны.