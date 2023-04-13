Недвижимость за копейки: где в Украине можно прибрести квартиру за 50 тыс. грн.

В Украине реально приобрести квартиру по цене около 50 тыс. грн. Такое недорогое жилье чаще всего продают в маленьких населенных пунктах. Правда, в квартире этой ценовой категории, скорее всего, не будет некоторых важных коммуникаций, например централизованного отопления или канализации. Да и добираться до ближайшего города ее владельцам придется часами.

На сайтах по продаже недвижимости можно найти немало предложений бюджетного жилья. Например в поселке Ромодан Полтавской области продается квартира за 55 тыс. грн. Площадь ее небольшая – всего 28,4 кв. м. Из них 8,5 «квадрата» отведено под кухню. Под квартирой есть погреб, а рядом – небольшой земельный участок, на котором можно обустроить сад или огород.

В квартире есть газоснабжение и индивидуальное отопление. Воды и канализации нет, а санузел находится на улице. Однако владелец утверждает, что по желанию к централизованному водоснабжению подключиться можно. Да и канализацию провести будет несложно, хоть это и «влетит в копеечку».

Квартира за 55 тыс. грн находится в так называемой «сталинке», поэтому имеет толстые стены и высокий потолок. Рядом есть детский сад, школа, поликлиника, супермаркет, несколько магазинов и отделения почтовых операторов. Так что инфраструктура вблизи жилья достаточно развита.

С транспортом проблем тоже нет. Ромодан – это железнодорожный узел и через него курсирует несколько пассажирских поездов. В 10-15 минутах от жилья находится автобусная остановка. Здесь можно сесть на автобусы в Любны и Миргород, которые находятся всего в 20 км от поселка. А вот до Полтавы на автомобиле можно доехать как минимум за час.

Стоит отметить, что за 50 тыс. грн. в Украине можно приобрести не только квартиру, но даже дом. Конечно, он может оказаться несколько запущенным, однако будет иметь почтовый адрес и необходимые коммуникации. Так что новый владелец сможет построить вокруг старого дома новый – побольше, избежав при этом лишней бумажной волокиты.