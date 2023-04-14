Есть у каждого в кошельке: мошенники подделывают эту купюру чаще всего

В Украине, несмотря на войну, продолжают свою деятельность фальшивомонетчики. Причем риск стать их жертвой достаточно велик, ведь подделки сейчас продают даже в интернете. Но если знать, какие купюры подделывают чаще всего, этот риск можно существенно снизить. В НБУ назвали любимые номиналы мошенников и рассказали, как проверить сомнительные деньги.

Какие купюры чаще всего подделывают?

Лидером среди фальшивок является купюра номиналом 500 грн, выпущенная до 2015 года. Такие купюры составляют 39% количества изъятых правоохранителями подделок и 57% их суммы.

На втором месте по популярности оказалась купюра в 200 грн (до 2015 года). Таких купюр производят даже больше, чем 500-гривневых – 45% количества изъятых фальшивок. При этом 200-ки составляют лишь 26% суммы конфискованных в Украине ненастоящих денег.

Среди крупных номиналов 100-гривневые купюры производят реже всего. Они составляют 8% количества изъятых фальшивок и 2% их общей суммы. Более «мелкие» деньги фальсифицируют крайне редко, ведь мошенникам это просто невыгодно.

В целом фальшивомонетчики предпочитают купюры старого образца, выпущенные до 2015 года. На таких купюрах нет современных элементов защиты, а значит, и подделать их легче. Кстати, значительное количество изъятых украинскими правоохранителями подделок достаточно низкого качества. Мошенники делают ставку на невнимательность людей, не желая тратиться на качественные материалы и современные технологии.

Как проверить, не попала ли вам в руки фальшивка ?

В Национальном банке Украины отметили, что сомнительные купюры можно принести в любой банк. Этот банк в свою очередь передаст полученный денежный знак регулятору для проведения проверки, которая, кстати, является абсолютно бесплатной.

Если купюра окажется настоящей – владельцу компенсируют ее стоимость. Но если экспертиза покажет, что это фальшивка – никакой компенсации ждать не стоит. Ведь если НБУ выдаст вместо подделки настоящие деньги, это уже фактически будет означать легализацию таких купюр.