Каким должен быть планшет для фильмов?

Среди всевозможных устройств планшеты занимают особое место. У них экран как у компактного ноутбука, при этом сохраняется высокая мобильность. Устроить импровизированный кинотеатр с планшетником можно где угодно: в спальне или на кухне, в беседке, в общественном или личном транспорте.

Выбор планшета для фильмов — задача несложная. Подойдет даже недорогая модель с процессором средней производительности. Ориентироваться следует на технические характеристики, от которых зависит комфорт зрителя, а также качество картинки и звук.

Частота обновления

Сериалы и шоу, снятые для телеэфира, комфортно смотреть при частоте обновления 60-70 Гц. Для глаз это вполне приемлемый показатель, ведь кадросмена происходит достаточно плавно и «безболезненно». Для развлекательных видеороликов в новых форматах и кинокартин со спецэффектами лучше купить планшет 120 Герц. Он также подойдет для игр и для решения творческих задач. Новшество, которое активно используется в современных гаджетах, — адаптивная герцовка. Ее преимущество заключается в том, что «мозг» планшета сам определяет, какая частота оптимальна для того или иного контента.

Диагональ экрана

Дюймы лишними не бывают. Срабатывает простое правило: чем больше, тем лучше.

До 10 дюймов — оптимально, если планшет используется во время пеших туристических походов и крайне важно, чтобы он не занимал много места в рюкзаке. 11-12 дюймов — подойдет как для эксплуатации на ходу, так и для домашних киносеансов. От 13 дюймов — отличная альтернатива ноутбуку, можно смотреть видео на расстоянии больше 1 метра. Картинка остается четкой даже при такой дистанции.

Разновидность матрицы

У каждой матрицы свои преимущества. На какой остановиться — зависит от приоритетов:

IPS обладает широким углом обзора и отображает цвета такими, какими они являются на самом деле.

LTPS характеризуется высокой плотностью пикселей, низким энергопотреблением и надежностью.

OLED — яркая, контрастная и тратит мало электроэнергии.

AMOLED и Super AMOLED — обладают теми же преимуществами, что и OLED. Тонкие, быстро реагируют на действия пользователя, устойчивы к выгоранию.

Retina и Retina XDR — с совершенной цветопередачей, топовым уровнем контрастности, антибликовым эффектом. Безопасны для зрения.

Количество внутренней памяти

Планшетный ПК способен воспроизводить видео в режиме онлайн, однако не всегда есть возможность подключения к интернету. К длительным поездкам приходится готовиться заранее и скачивать фильмы, передачи и сериалы в собственное хранилище планшета. 128 Гб достаточно для загрузки телесериалов или франшизы в хорошем качестве. Чтобы всегда была память про запас, лучше остановиться на 512 Гб или даже 1 Тб.

Интерфейсы

В поезде или парке фильм без наушников не посмотришь. Во-первых, мешает окружающий шум. Во-вторых, попутчики или «соседи» по лавочке вряд ли будут довольны, если им придется стать невольными зрителями и слушателями чужого кино. Можно пользоваться беспроводными «ушами», которые подсоединяются по Блютуз. В таком случае набор физических интерфейсов не имеет значения, требуется только беспроводной модуль. Для проводных наушников — обязательно mini-Jack или Type-C.

Еще один значимый критерий — энергоемкость аккумулятора. Киноконтент (особенно при трансляции из интернета) быстро разряжает батарею. Модели с невысокой автономностью лучше оставить для работы с текстом или переписки в мессенджерах.